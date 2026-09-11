> Dos proyectos de San Pedro fueron seleccionados en Decisión Niñez y recibirán fondos provinciales

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Dos iniciativas impulsadas por chicos y adolescentes de San Pedro fueron elegidas en la Asamblea Zonal de Decisión Niñez realizada en Ramallo.

Dos proyectos elaborados por niños, niñas y adolescentes de San Pedro fueron seleccionados en la Asamblea Zonal de Decisión Niñez realizada en Ramallo. Las iniciativas, que fueron defendidas y votadas por jóvenes de la región, recibirán un subsidio provincial superior al millón de pesos cada una para comenzar su ejecución.

Proyectos de San Pedro elegidos en la Asamblea Zonal Las propuestas seleccionadas fueron “Un camino seguro para mi barrio”, impulsada desde Barrio Cementerio, y “Construyendo Seguridad”, elaborada por estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria (EES) N.º 10 Ventura Porta.

La primera iniciativa apunta a mejorar un camino vecinal que presenta dificultades de transitabilidad, especialmente durante los días de lluvia. La propuesta busca generar mejores condiciones para quienes utilizan diariamente ese recorrido y dar respuesta a una problemática concreta identificada por los propios vecinos.

En tanto, “Construyendo Seguridad” plantea fortalecer las condiciones de seguridad y mejorar el aprovechamiento de un espacio institucional destinado al desarrollo de actividades comunitarias y físicas.

Cada iniciativa recibirá más de un millón de pesos La Asamblea Zonal constituye la instancia final del proceso de Decisión Niñez, en la que los participantes presentan sus proyectos, intercambian propuestas y definen de manera colectiva cuáles serán las iniciativas que avanzarán hacia la etapa de financiamiento.

En este caso, cada uno de los proyectos seleccionados de San Pedro recibirá un subsidio provincial superior al millón de pesos, destinado a facilitar el inicio de las acciones previstas por sus impulsores.

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Durante el encuentro participaron en representación del Municipio de San Pedro el secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez, y el coordinador del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Qué es Decisión Niñez y cómo participan los jóvenes Decisión Niñez es un programa de la Provincia de Buenos Aires destinado a chicos y adolescentes de entre 8 y 17 años. Su objetivo es promover la participación activa de las nuevas generaciones en la identificación de problemáticas y en el diseño de propuestas destinadas a mejorar sus comunidades.

El programa contempla instancias de asamblea en las que los participantes presentan, debaten y votan diferentes proyectos. De esta manera, los jóvenes no solo proponen iniciativas, sino que también intervienen directamente en la definición de cuáles serán financiadas.