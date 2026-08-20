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Ramallo: Estudiantes de la Escuela Técnica N° 1 participaron de una capacitación sobre seguridad con gas

La jornada fue organizada por Defensa Civil Ramallo junto a representantes de Litoral Gas y estuvo enfocada en la prevención de riesgos.

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20 de agosto de 2026 a las 06:54 p. m.
Ramallo: Estudiantes de la Escuela Técnica N° 1 participaron de una capacitación sobre seguridad con gas

Estudiantes y docentes de la Escuela Técnica N° 1 participaron de una capacitación sobre el uso seguro del gas domiciliario. La actividad, organizada por Defensa Civil Ramallo y representantes de Litoral Gas, permitió abordar medidas de prevención, recomendaciones para evitar situaciones de riesgo y aspectos básicos vinculados con las instalaciones de los hogares.

Capacitación sobre seguridad con gas en Ramallo

El encuentro tuvo como eje principal la prevención ciudadana y estuvo orientado a brindar herramientas prácticas para el uso responsable del gas domiciliario. Durante la jornada, los representantes de Litoral Gas compartieron información y recomendaciones destinadas a reducir los riesgos asociados a una utilización inadecuada.

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Los estudiantes pudieron conocer distintas medidas de seguridad y buenas prácticas relacionadas con el funcionamiento de las instalaciones, además de incorporar conocimientos útiles para actuar ante eventuales situaciones de emergencia.

Prevención de riesgos en los hogares

La propuesta también permitió generar un espacio de intercambio entre los estudiantes, docentes y los especialistas que estuvieron a cargo de la capacitación. El objetivo fue que los conocimientos adquiridos puedan trasladarse tanto al ámbito escolar como a la vida cotidiana.

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En ese sentido, la formación en prevención busca fortalecer hábitos seguros y promover una mayor conciencia sobre la importancia de detectar posibles situaciones de riesgo vinculadas con el uso del gas dentro de las viviendas.

Defensa Civil y Litoral Gas impulsan acciones preventivas

Desde la organización destacaron la importancia de acercar este tipo de capacitaciones a las instituciones educativas, donde los jóvenes pueden incorporar conocimientos que luego también contribuyen a la prevención dentro de sus hogares.

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La jornada se desarrolló en el marco de las acciones de prevención ciudadana que se impulsan junto a instituciones y organismos especializados. La iniciativa apunta a acercar información y herramientas a la comunidad para promover el cuidado y la seguridad en la vida cotidiana.

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