Ramallo inició una obra de más de $100 millones para mejorar la Ruta 1001

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La primera etapa abarca 1.700 metros entre Villa Ramallo y la Ruta 51 y se ejecuta con fondos municipales. Incluye mejoras en la calzada, cunetas y desagües.

05 de septiembre de 2026 a las 11:43 a. m.

05 de septiembre de 2026 a las 11:43 a. m.

El Municipio de Ramallo puso en marcha una obra de mejoramiento y consolidación de la Ruta 1001, con una inversión superior a los 100 millones de pesos para esta primera etapa. Los trabajos abarcan 1.700 metros entre Villa Ramallo y la Ruta Provincial 51 y son financiados íntegramente con recursos municipales.

Comenzaron los trabajos de mejora sobre la Ruta 1001 La intervención busca mejorar las condiciones de circulación en uno de los corredores utilizados tanto por vecinos como por productores rurales de la zona. En esta primera etapa se trabajará sobre el tramo comprendido entre Villa Ramallo y la Ruta Provincial 51.

Las tareas incluyen el aporte y compactación de tosca, la incorporación de escoria 0-10 y el perfilado de la traza. Además, se ejecutarán cunetas y mejoras en los desagües para favorecer el escurrimiento del agua y disminuir el deterioro de la calzada durante los períodos de lluvias.

De acuerdo con lo señalado por el intendente Mauro Poletti, la obra responde a un compromiso asumido con el sector rural y forma parte de un plan para avanzar de manera progresiva sobre distintos caminos del partido.

La primera etapa tiene un plazo estimado de aproximadamente dos meses, aunque su duración estará sujeta a las condiciones climáticas y al desarrollo de las tareas previstas.

La Municipalidad prevé extender la obra hasta Villa General Savio El proyecto contempla una segunda etapa sobre la Ruta 1001, que permitirá continuar con los trabajos desde Villa Ramallo hacia Villa General Savio. La intención del Municipio es avanzar sobre el corredor una vez finalizada la intervención actualmente en ejecución.

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“La idea es hacerlo todo. Comenzamos por esta primera etapa de Ruta 51 a Villa Ramallo y luego continuar con la segunda etapa, Villa Ramallo–Villa General Savio”, explicó Poletti.

En ese segundo sector también están previstas tareas de consolidación de la calzada y adecuación de los desagües, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y las condiciones generales del camino.

La obra se suma al mantenimiento de los caminos rurales La intervención sobre la Ruta 1001 se incorpora al programa de mantenimiento de la red vial rural que lleva adelante la Municipalidad de Ramallo. Según datos difundidos previamente, durante los últimos meses el distrito había acondicionado más de 350 kilómetros de caminos rurales, sobre una red que alcanza aproximadamente los 950 kilómetros.

La Ruta 1001 ya había recibido intervenciones municipales. En marzo de 2023 se habían realizado tareas de cuneteado, perfilado y abovedado en un tramo de aproximadamente 2.000 metros, desde Zabaleta hasta la Ruta Provincial 51.