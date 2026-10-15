Ramallo: destacaron la solidaridad de los donantes de sangre en el Hospital Gomendio

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Doce personas viajaron desde Buenos Aires para colaborar con un paciente accidentado. Además, dos donantes alcanzaron importantes marcas personales en el servicio de Hemoterapia.

El servicio de Hemoterapia del Hospital José María Gomendio de Ramallo comenzó octubre con una respuesta alentadora de donantes de sangre. Desde Hemo Ramallo destacaron la solidaridad de quienes se acercaron para colaborar con pacientes y resaltaron la importancia de sostener las donaciones voluntarias para garantizar la disponibilidad de este recurso indispensable.

Doce personas viajaron desde Buenos Aires para donar sangre Durante los primeros días de octubre, 12 personas provenientes de Buenos Aires viajaron especialmente hasta Ramallo para donar sangre y colaborar con una persona accidentada. El grupo, integrado por familiares y amigos del paciente, protagonizó un gesto solidario que permitió acompañar a la persona afectada en un momento difícil.

Esta respuesta se sumó a la participación habitual de vecinos que se acercan voluntariamente al Hospital Gomendio para contribuir con el funcionamiento del servicio de Hemoterapia.

Desde Hemo Ramallo destacaron el valor de estas acciones y la necesidad de continuar generando conciencia sobre la importancia de donar sangre. La disponibilidad de unidades para transfusiones depende, en gran medida, de la colaboración sostenida de la comunidad.

Alejo Serra y Lautaro Salazar, ejemplos de compromiso con la donación Entre las historias que compartió el servicio se encuentra la de Alejo Serra, quien realizó su décima donación en la institución. Comenzó a donar sangre a los 18 años y, actualmente, continúa colaborando con el hospital, una práctica solidaria que mantiene a pesar del paso del tiempo.

Serra pertenece al grupo sanguíneo 0 negativo, especialmente valioso en determinadas situaciones de emergencia por su utilidad en transfusiones. Su trayectoria refleja cómo la incorporación temprana del hábito de donar puede convertirse en un compromiso sostenido con la salud de otras personas.

Otra historia destacada es la de Lautaro Salazar, quien alcanzó su donación número 17 después de 16 años de colaboración con la institución. Su abuelo fue médico en Ramallo y su recorrido como donante representa otra muestra de compromiso con una práctica fundamental para el sistema sanitario.

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Ambos casos ponen de relieve la importancia de la continuidad de los donantes voluntarios, cuyo aporte contribuye a que el hospital pueda contar con sangre para responder a distintas necesidades médicas.

Hemoterapia del Hospital Gomendio busca sostener las donaciones durante todo el año Desde Hemo Ramallo señalaron que septiembre fue un mes difícil para el servicio. En ese contexto, la respuesta registrada durante los primeros días de octubre generó expectativas alentadoras, aunque advirtieron que es fundamental mantener la participación de los donantes para garantizar las reservas.

La sangre es un recurso indispensable para atender a personas que sufren accidentes, deben someterse a intervenciones quirúrgicas o necesitan transfusiones como parte de sus tratamientos. A diferencia de otros insumos médicos, no puede fabricarse artificialmente, por lo que depende de la donación de personas dispuestas a colaborar.

Por ese motivo, desde el servicio remarcaron la importancia de sostener las donaciones voluntarias durante todo el año y de promover la concientización sobre su valor.