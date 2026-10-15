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Ramallo llevará más de 250 deportistas a la final de los Juegos Bonaerenses 2026

El distrito entregó indumentaria oficial a su delegación, que viajará a Mar del Plata para disputar la etapa final con un récord histórico de participantes.

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15 de octubre de 2026 a las 04:25 p. m.
Ramallo se prepara para vivir con orgullo la gran final de los Juegos Bonaerenses 2026, reafirmando su compromiso con el deporte, la cultura y la inclusión.
Foto: Ramallo Ciudad

Ramallo se prepara para participar de la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2026 con una delegación de más de 250 deportistas, la más numerosa en la historia de las comisiones deportivas del distrito que compiten en esta instancia. En la previa del viaje a Mar del Plata, se realizó la entrega de indumentaria oficial para los representantes locales.

Ramallo entregó indumentaria a los deportistas que viajarán a Mar del Plata

La ceremonia reunió a los integrantes de la delegación que representará al distrito en la instancia decisiva de la competencia provincial. Cada disciplina recibió su ropa de viaje y deportiva, que incluye camisetas, camperas y pantalones para afrontar las jornadas de actividad.

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La entrega forma parte de los preparativos para el traslado de los deportistas a Mar del Plata, sede de la final de los Juegos Bonaerenses 2026. La delegación buscará representar a Ramallo en las distintas disciplinas en las que consiguió la clasificación.

Mauro Poletti destacó el esfuerzo de los representantes de Ramallo

Durante el encuentro, el intendente Mauro Poletti dirigió unas palabras a los deportistas y les agradeció el esfuerzo realizado a lo largo de las diferentes etapas de la competencia. También los alentó a dar lo mejor en las pruebas que disputarán durante la final.

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Como parte de la actividad, se proyectó un video que repasó el camino de los competidores desde las instancias iniciales hasta la clasificación. La presentación permitió recordar el recorrido de los representantes locales y el trabajo realizado para alcanzar esta etapa.

El Hotel NH Provincial alojará a la delegación ramallense

En el acto también se presentó el Hotel NH Provincial, establecimiento en el que se alojará la comitiva durante su estadía en Mar del Plata.

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Con más de 250 participantes, indumentaria renovada y la organización de los preparativos para el viaje, Ramallo afrontará una nueva final de los Juegos Bonaerenses con una delegación récord. La participación vuelve a poner en primer plano el desarrollo deportivo del distrito y el acompañamiento a quienes lograron llegar a la instancia provincial decisiva.

Juegos BonaerensesDeporteRamallo
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