> Ramallo sumó nuevos clasificados a la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses

Región

Deportistas de Ramallo avanzaron en beach vóley, pelota paleta y natación y representarán al distrito en la instancia provincial.

Ramallo continúa sumando representantes para la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses, luego de una nueva jornada de competencias regionales en la que deportistas locales lograron avanzar en distintas disciplinas. Los clasificados competirán en la instancia que reunirá a participantes de toda la provincia de Buenos Aires.

Nuevos clasificados de Ramallo en los Juegos Bonaerenses Entre los nuevos clasificados se encuentran Pedro Intra y Juan Pedro Bertoluzzi, quienes obtuvieron el pase a la instancia provincial en beach vóley, dentro de la categoría Sub 18.

La clasificación se concretó luego de superar la etapa regional, que funciona como instancia previa a la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses. De esta manera, ambos deportistas tendrán la posibilidad de representar a Ramallo en la competencia provincial.

También hubo buenas noticias para la disciplina pelota paleta, donde Musante y Rodríguez consiguieron avanzar y aseguraron su lugar entre los representantes que viajarán a la próxima instancia.

Ramallo también clasificó en natación La natación fue otra de las disciplinas que aportó una importante cantidad de clasificados para Ramallo. En esta especialidad lograron el pase Serena Gorosito, Vito Sissia, Ulises Menarvino, Albertina Borselli, Lorenzo Codega y Florentina Degleantoni.

La presencia de varios nadadores entre los clasificados permite ampliar la delegación ramallense que participará de la etapa final. Cada uno de ellos consiguió superar las instancias correspondientes y ahora se prepara para afrontar el desafío provincial.

La participación en los Juegos Bonaerenses representa además una oportunidad para que jóvenes deportistas de Ramallo puedan medirse con representantes de distintos municipios bonaerenses y continuar desarrollando sus disciplinas.

Cuándo será la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses Con estos nuevos resultados, Ramallo continúa ampliando su delegación para la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses. La instancia reunirá a los deportistas clasificados de los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires.

Los representantes ramallenses llegarán a esta etapa después de atravesar las competencias locales y regionales, con el objetivo de participar en una de las principales competencias deportivas del calendario bonaerense.