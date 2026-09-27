Ramallo: en fútbol, veteranos se consagraron campeones sudamericanos en Salta

Región

El equipo ramallense se quedó con el título en la categoría +49 tras empatar 0-0 ante Argentinos de Pico Truncado y ganar 5-3 en los penales.

27 de septiembre de 2026 a las 10:07 a. m.

27 de septiembre de 2026 a las 10:07 a. m.

Un equipo de Ramallo se consagró campeón del Campeonato Sudamericano de Fútbol de Veteranos en la categoría +49, luego de superar a Argentinos de Pico Truncado, Santa Cruz, en una final que terminó igualada sin goles durante los 90 minutos y que se definió mediante una emocionante tanda de penales en el estadio provincial Padre Martearena de Salta.

Ramallo campeón sudamericano en la categoría +49 El conjunto de Ramallo tuvo una destacada actuación a lo largo del certamen y logró alcanzar la definición después de superar las distintas instancias de la competencia. En la final se enfrentó con Argentinos de Pico Truncado, un equipo de Santa Cruz que también había conseguido llegar hasta el último partido del campeonato.

El encuentro decisivo se disputó en el estadio provincial Padre Martearena, uno de los principales escenarios deportivos de la provincia de Salta. Allí, ambos equipos protagonizaron un partido equilibrado, en el que ninguno pudo marcar diferencias durante los 90 minutos.

El empate 0-0 obligó a definir el campeonato desde el punto penal. La tensión se mantuvo durante una serie que comenzó con mucha paridad y que terminó inclinándose para el lado del conjunto ramallense.

Una definición por penales que terminó en festejo La serie de cinco penales llegó igualada 3-3. Para Ramallo habían convertido Sergio Bellocchio, Mauricio Badet y Martín Roma, manteniendo con vida las posibilidades del equipo de quedarse con el título.

En el cuarto turno, Mauricio Frascaroli asumió la responsabilidad y convirtió su remate para poner el marcador 4-3 a favor del equipo de Ramallo. La presión pasó entonces al conjunto de Pico Truncado, que necesitaba marcar para continuar con posibilidades.

Seguí leyendo San Nicolás San Nicolás: La 10K Ternium habilita desde el lunes la inscripción presencial para los 3K

Sin embargo, el remate del equipo santacruceño terminó impactando en el palo. De esa manera, Gustavo Martín tuvo en sus pies la posibilidad de cerrar la definición y no falló: convirtió el quinto penal, estableció el 5-3 definitivo y desató el festejo de los representantes de Ramallo.

Así, el conjunto ramallense se quedó con el Campeonato Sudamericano de Fútbol de Veteranos en la categoría +49, después de una final que necesitó de los penales para conocer al campeón.

Los integrantes del equipo campeón de Ramallo El plantel que consiguió el título estuvo conformado por Rogelio Albert, Elvio Benedetti, Javier Romero, Mauricio Frascaroli, Facundo Domínguez, Maximiliano Acuña, Adrián Salvatori, Martín Roma, Sergio Bellocchio, Javier Martínez, Gustavo Martín, Martín Mazzadi, Mauricio Badet, Víctor Casas, Alejandro Gentili, Mario Méndez, Gabriel Santinelli, Gabriel Salinas y Leandro Torri.

El equipo tuvo como director técnico a Andrés Siciliano, quien estuvo acompañado por Nicolás Girotti como ayudante de campo. Emilio Otero completó el cuerpo técnico y médico durante la participación en el torneo.