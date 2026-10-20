> Ramallo: El Tribunal de Cuentas confirmó multas por irregularidades contables en el hospital Gomendio

Región

El organismo bonaerense ratificó sanciones por un total de 770 mil pesos al contador y a la tesorera del hospital, tras detectar fallas contables y deficiencias en los controles internos.

El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires confirmó sanciones económicas contra el contador y la tesorera del hospital José María Gomendio de Ramallo por irregularidades en la administración contable durante el ejercicio 2023. La resolución mantuvo observaciones sobre conciliaciones bancarias, documentación presentada fuera de término y deficiencias en el registro de bienes del establecimiento.

El Tribunal de Cuentas confirmó multas por 770 mil pesos Según informó el sitio Realpolitik, la resolución, fechada el 24 de septiembre de 2026, estableció una multa de 470 mil pesos para el contador Germán Eusebio Mauri y mantuvo la sanción de 300 mil pesos para la tesorera Graciela Luján Acuña. De esta manera, el monto total de las multas ascendió a 770 mil pesos.

En el caso de Mauri, el organismo redujo la sanción original de 500 mil a 470 mil pesos, luego de evaluar los descargos y la documentación presentada. Además, le otorgó un plazo de 90 días para depositar el importe correspondiente. Acuña, por su parte, ya había abonado la multa impuesta.

El ejercicio contable analizado corresponde principalmente al último año de la gestión municipal de Gustavo Perié, de Juntos por el Cambio, quien dejó el cargo el 10 de diciembre de 2023 y fue sucedido por Mauro Poletti, de Unión por la Patria.

Sin embargo, las observaciones no se limitaron a ese período. Parte de las inconsistencias se originó en movimientos de 2021 y 2022 que todavía permanecían pendientes al cierre de 2023. Algunas correcciones y regularizaciones se concretaron recién en agosto y septiembre de 2024, durante la administración siguiente.

Las fallas en las conciliaciones bancarias y el control de los fondos Uno de los principales puntos cuestionados por el Tribunal de Cuentas estuvo relacionado con las conciliaciones bancarias, el procedimiento que permite verificar si los registros contables de una institución coinciden con los movimientos informados por las entidades financieras.

En la cuenta de fondos ordinarios se detectaron partidas pendientes por más de 10,8 millones de pesos en depósitos registrados en el Libro Bancos, además de movimientos por aproximadamente 5,16 millones en débitos bancarios, 1,57 millones en créditos bancarios y 14,41 millones en comprobantes de pago.

También se observaron depósitos pendientes de conciliación por casi 3,58 millones de pesos en la cuenta de terceros.

Es importante aclarar que estos importes corresponden a categorías de movimientos que debían ser revisados y conciliados. No representan, por sí mismos, dinero faltante ni un perjuicio económico determinado por el fallo.

Los descargos presentados permitieron aclarar parte de las partidas observadas, aunque el organismo cuestionó la metodología utilizada para llevar adelante las correcciones. Entre las deficiencias señaladas figuraron cheques que no habían sido presentados al cobro, asientos contables que se compensaban entre sí, rectificaciones reiteradas y movimientos de ejercicios anteriores que seguían pendientes.

Seguí leyendo San Nicolás San Nicolás: Un niño habría provocado un incendio al jugar con un encendedor y un hombre terminó hospitalizado

El Tribunal calificó el procedimiento como erróneo, confuso y extemporáneo, y consideró que esas falencias dificultaron de manera significativa las tareas de auditoría. En ese contexto, sostuvo que existieron deficiencias importantes en los mecanismos de control interno para el manejo de los fondos públicos.

Además, se registraron diferencias menores que fueron cubiertas mediante depósitos: 868,83 pesos en la cuenta ordinaria y 278,82 pesos en la cuenta de terceros. Aunque esos importes fueron regularizados, las observaciones se mantuvieron debido a los errores detectados en la elaboración de las conciliaciones bancarias.

También detectaron bienes del hospital que no figuraban en el inventario Las irregularidades alcanzaron también al registro patrimonial del hospital José María Gomendio. Durante una inspección sorpresiva, los auditores encontraron equipamiento que estaba en uso, pero que no figuraba incorporado al sistema de inventario del establecimiento.

Entre los elementos observados se encontraban un respirador, una incubadora, una servocuna, una centrífuga, heladeras y un freezer. Se trataba de bienes relevantes para el funcionamiento del centro de salud, cuya identificación y registro resultaban necesarios para garantizar un adecuado control patrimonial.

Seguí leyendo Cultura La Provincia se viste de folklore con la 55° edición del Pre Cosquín

Posteriormente, Mauri presentó documentación que permitió acreditar el registro de esos elementos. A partir de esa presentación, el Tribunal pudo levantar esa observación específica y reducir en 30 mil pesos la multa aplicada al contador.

No obstante, quedó pendiente la presentación de la resolución que debía establecer quiénes eran los responsables de cada unidad de registro patrimonial, una cuestión vinculada con la organización y el seguimiento de los bienes públicos.

El fallo también contempló que, en varios de los movimientos analizados, la documentación permitió comprobar que no se había producido un perjuicio al erario. Sin embargo, esa circunstancia no fue suficiente para dejar sin efecto las sanciones.