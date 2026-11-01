Ramallo: la caída de la natalidad supera el promedio registrado en la provincia

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Los nacimientos en Ramallo pasaron de 298 en 2020 a 188 en 2025. Los datos parciales de 2026 mantienen la tendencia descendente.

La cantidad de nacimientos en el partido de Ramallo disminuyó de manera sostenida durante los últimos cinco años, de acuerdo con las estadísticas oficiales del Registro de las Personas de la provincia de Buenos Aires. En 2020 se habían contabilizado 298 nacimientos, mientras que en 2025 el número descendió a 188, lo que representa una reducción del 36,9%.

Ramallo perdió 110 nacimientos en cinco años Los datos abiertos del Registro de las Personas permiten observar la evolución de la natalidad en el distrito desde 2020 y muestran una tendencia descendente que se mantuvo durante todo el período analizado.

En 2020 se registraron 298 nacimientos en Ramallo: 159 correspondieron al sexo masculino y 139 al femenino. Cinco años después, en 2025, el total fue de 188, con una distribución igualitaria de 94 nacimientos de cada sexo.

La diferencia entre ambos años es de 110 nacimientos menos, lo que equivale a una caída del 36,9%. El dato refleja un cambio significativo en la cantidad de inscripciones registradas en el partido.

La evolución anual confirma que no se trató de una disminución aislada. En 2021 se contabilizaron 254 nacimientos, en 2022 fueron 239, durante 2023 se registraron 218 y en 2024 la cifra llegó a 199.

Finalmente, en 2025 el número descendió hasta los 188 nacimientos, completando así cinco años consecutivos de reducción.

Los registros parciales de 2026 mantienen la tendencia Las estadísticas más recientes también muestran una continuidad en la caída de los nacimientos en Ramallo. Entre enero y octubre de 2026 se contabilizaron 143, una cifra inferior a la registrada durante el mismo período de años anteriores.

Una de las comparaciones que permite dimensionar esta evolución es la correspondiente a enero-octubre de 2021, cuando se habían registrado 216 nacimientos. Frente a los 143 contabilizados en igual período de 2026, la diferencia es de 73 inscripciones menos.

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Esto representa una reducción del 33,8% entre ambos períodos. De todos modos, es importante tener en cuenta que los números de 2026 son parciales y no constituyen todavía el balance definitivo del año.

La tendencia se suma a la evolución observada desde 2020 y refuerza el escenario de disminución sostenida de la natalidad en el distrito.

La caída de los nacimientos también se observa en la provincia El fenómeno no es exclusivo de Ramallo. Los datos oficiales del Registro de las Personas de la provincia de Buenos Aires muestran una reducción significativa de los nacimientos en el conjunto del territorio bonaerense.

Durante 2020 se contabilizaron 186.605 nacimientos en la provincia, de los cuales 95.275 correspondieron al sexo masculino y 91.330 al femenino.

En 2025, en cambio, el total descendió a 124.291. De ese número, 63.577 fueron nacimientos masculinos y 60.714 femeninos.

La diferencia representa una caída del 33,4% en cinco años, un porcentaje que refleja una tendencia similar a la registrada en Ramallo, donde la reducción alcanzó el 36,9%.