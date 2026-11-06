Tres mujeres quedaron aprehendidas en allanamientos anti drogas en el barrio José Hernández

Policiales

Sospechan que integran una organización de narco menudeo al encontrarles evidencias en dos allanamientos coordinados por la Fiscalía 9 en una investigación por comercialización de drogas. Secuestraron cocaína, dinero y un revólver calibre 32.

Una investigación judicial por comercialización de estupefacientes al menudeo derivó en la aprehensión de tres mujeres durante dos allanamientos realizados este miércoles en el barrio José Hernández de Pergamino. Los procedimientos permitieron secuestrar más de 50 dosis de droga preparadas para la venta, dinero en efectivo y un arma de fuego. La Fiscalía solicitó que las aprehensiones se conviertan en detenciones.

Allanamientos por venta de drogas en el barrio José Hernández: secuestraron más de 50 dosis y un revólver calibre 32. — LA OPINION La investigación está a cargo del fiscal Juan Tomás Godoy, titular de la Fiscalía Nº 9, quien coordinó las tareas con personal de la dependencia policial especializada en la lucha contra el narcotráfico. Los procedimientos fueron autorizados por el Juzgado de Garantías Nº 3, a cargo del juez Fernando Ayestarán, y se concretaron luego de varios meses de tareas de inteligencia y vigilancia.

Allanamientos por venta de drogas en el barrio José Hernández: secuestraron más de 50 dosis y un revólver calibre 32. — LA OPINION Investigación por venta de drogas La pesquisa se había iniciado en marzo y estuvo orientada a determinar las actividades que se desarrollaban en un inmueble de calle Güiraldes, en el barrio José Hernández. A partir de las primeras actuaciones, los investigadores comenzaron a realizar tareas de campo y seguimientos para establecer quiénes concurrían al lugar y cuál era la actividad que se llevaba adelante.

Allanamientos por venta de drogas en el barrio José Hernández: secuestraron más de 50 dosis y un revólver calibre 32. — LA OPINION En ese trabajo participaron efectivos policiales de Narcotráfico, con la colaboración de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Pergamino. Durante varios meses, los investigadores observaron movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes en pequeñas cantidades.

Las vigilancias permitieron advertir la llegada frecuente de distintas personas al inmueble, donde se producían intercambios breves y contactos que, de acuerdo con la hipótesis investigativa, respondían a operaciones de compraventa de drogas. Los movimientos observados y los elementos reunidos durante la pesquisa aportaron sustento a la solicitud de las órdenes de allanamiento.

Allanamientos por venta de drogas en el barrio José Hernández: secuestraron más de 50 dosis y un revólver calibre 32. — LA OPINION Allanamientos en José Hernández El operativo se desplegó durante la jornada del miércoles. Antes de ingresar al inmueble de calle Güiraldes, los efectivos observaron la llegada de una persona que presuntamente acababa de adquirir estupefacientes. Los policías intervinieron y lograron interceptarla, secuestrándole las dosis que habría comprado instantes antes.

Esa circunstancia permitió avanzar con el procedimiento en el domicilio investigado. Una vez dentro, los efectivos encontraron más de 50 dosis de droga fraccionadas y acondicionadas para su presunta comercialización, además de dinero en efectivo.

Los elementos secuestrados fueron incorporados a las actuaciones judiciales como parte de las evidencias reunidas para establecer el funcionamiento de la actividad ilícita y la participación de las personas investigadas.

Allanamientos por venta de drogas en el barrio José Hernández: secuestraron más de 50 dosis y un revólver calibre 32. — LA OPINION Un segundo domicilio allanado La investigación también permitió establecer que la principal investigada no residía habitualmente en el inmueble de calle Güiraldes. Según la hipótesis de los pesquisas, concurría durante el día para desarrollar allí las operaciones de venta de estupefacientes.

Por ese motivo, los investigadores extendieron el procedimiento a una segunda propiedad, ubicada en calle Corrientes, donde efectivamente vivía la mujer. En ese domicilio encontraron y secuestraron un revólver calibre 32, que también quedó incorporado a las actuaciones.

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La segunda intervención permitió completar las medidas judiciales previstas y reunir otros elementos de interés para la investigación, que busca determinar el grado de responsabilidad de cada una de las involucradas en la presunta organización dedicada a la comercialización de drogas.

Allanamientos por venta de drogas en el barrio José Hernández: secuestraron más de 50 dosis y un revólver calibre 32. — LA OPINION Tres mujeres aprehendidas Como resultado de los procedimientos, tres mujeres quedaron aprehendidas. La principal investigada y otras dos mujeres, señaladas como partícipes primarias en la actividad ilícita, fueron puestas a disposición de la Justicia.

Durante la mañana de este jueves, las tres comparecieron ante el fiscal Juan Tomás Godoy en la sede del Ministerio Público Fiscal. Allí prestaron declaración en calidad de aprehendidas y ejercieron su derecho de defensa frente a las imputaciones que se les atribuyen.

La situación procesal de las involucradas quedó ahora sujeta a una resolución del Juzgado de Garantías Nº 3, que deberá analizar los elementos incorporados a la causa y los argumentos de las partes.

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Allanamientos por venta de drogas en el barrio José Hernández: secuestraron más de 50 dosis y un revólver calibre 32. — LA OPINION Definen las detenciones El fiscal Godoy requirió que las aprehensiones sean convertidas en detenciones, una medida que deberá resolver el juez Fernando Ayestarán, titular del Juzgado de Garantías Nº 3 del Departamento Judicial Pergamino.

El magistrado, que había autorizado los allanamientos solicitados en el marco de la investigación coordinada por la Unidad de Coordinación de Estupefacientes del Ministerio Público Fiscal, deberá evaluar las evidencias reunidas, las declaraciones de las imputadas y los fundamentos presentados por la acusación.

Hasta tanto se conozca esa resolución, las tres mujeres permanecen en calidad de aprehendidas. La investigación continúa para profundizar el análisis de los elementos secuestrados y establecer las responsabilidades penales correspondientes por la presunta comercialización de estupefacientes al menudeo en el barrio José Hernández.