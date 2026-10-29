Celeste Montarana sigue en estado crítico tras el ataque policial en Arrecifes y el padre exige Justicia

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Juan Montarana, padre de Celeste, confirmó que su hija permanece en terapia intensiva del Hospital San José de Pergamino. Denunció el accionar policial y reclamó que los efectivos sean detenidos.

Juan Montarana, padre de Celeste Montarana, la joven baleada durante un operativo policial en Arrecifes, aseguró que su hija permanece en estado crítico y con pronóstico reservado en el Hospital San José de Pergamino. En una entrevista telefónica, reclamó justicia, cuestionó el procedimiento de los efectivos que dispararon contra el automóvil en el que viajaba la joven y pidió que los responsables sean detenidos.

“Está muy delicada, muy, muy delicada”, expresó el padre al referirse al estado de salud de Celeste, quien fue trasladada desde el Hospital de Arrecifes a Pergamino para continuar con su atención médica. Según relató, el último parte médico que recibió confirmó la gravedad del cuadro y la persistencia de complicaciones internas provocadas por los impactos de bala.

El testimonio fue brindado durante una comunicación radial en la que Montarana describió la angustia que atraviesa su familia desde la madrugada del domingo, cuando su hija resultó herida durante una persecución policial que se extendió durante aproximadamente seis kilómetros, desde la zona urbana de Arrecifes hasta la autopista de la ruta nacional 8.

Celeste Montarana, en terapia intensiva El padre confirmó que Celeste continúa internada en terapia intensiva y que su situación médica es extremadamente delicada. De acuerdo con lo que le transmitieron los profesionales que la atienden, las heridas provocaron daños importantes en distintos órganos y fue necesario extirparle un riñón.

“Ella es una chica joven, fuerte. Está estable dentro de todo lo malísimo del cuadro, pero tiene comprometidas muchas cosas adentro”, manifestó Montarana, quien rechazó las versiones que daban cuenta de que las jóvenes heridas ya se encontraban fuera de peligro.

“Son todas mentiras. Mi hija está luchando por su vida acá adentro y no está bien, para nada bien. El cuadro es muy reservado”, sostuvo, visiblemente afectado por la situación.

Celeste recibió dos disparos, según el relato de su padre, y debió ser intervenida quirúrgicamente luego de ser trasladada al centro de salud de Arrecifes. Posteriormente, ante la gravedad de las lesiones, fue derivada al Hospital San José de Pergamino, donde permanece bajo cuidados intensivos.

La otra joven herida durante el procedimiento, Maite Azcona, también recibió un disparo, aunque, de acuerdo con lo informado por Montarana, su evolución es más favorable.

“Gracias a Dios, la otra chica está más estable, pero mi hija tiene comprometidas muchas cosas adentro”, señaló el padre, que permanece junto a Celeste a la espera de una evolución favorable.

Ataque policial y pedido de justicia Durante la entrevista, Montarana cuestionó con dureza el accionar de los efectivos policiales que intervinieron en la persecución del Volkswagen Gol en el que viajaban seis jóvenes. Según su testimonio, tanto un efectivo masculino como una mujer policía habrían efectuado disparos contra el vehículo.

“Entre el varón y la mujer fueron los que hicieron esa locura”, afirmó, y reclamó que se investigue la actuación de ambos agentes.

El padre de Celeste sostuvo que, según la información que maneja, ninguno de los ocupantes del automóvil estaba armado y que las jóvenes no efectuaron disparos contra el personal policial. También insistió en que su hija no tenía relación directa con el conductor del vehículo y que había subido al automóvil porque era amigo de una de sus amigas.

Montarana reconoció que el conductor habría intentado eludir un control policial, una conducta que consideró equivocada, pero cuestionó que esa situación terminara con dos jóvenes heridas de bala.

“Él hizo muy mal en esquivar el control, pero lo que hizo la Policía de Arrecifes con mi hija no tiene perdón. Me la acribillaron”, expresó.

De acuerdo con su relato, durante la persecución las jóvenes les pedían al conductor que detuviera la marcha. También denunció que, una vez finalizado el procedimiento, las chicas habrían recibido un trato inadecuado pese a la gravedad de las heridas.

“Me la bajaron como si fuese una bolsa de papas, me la tiraron al piso con los daños que tenía en su interior. La trataron como una delincuente”, manifestó, al cuestionar la asistencia y el trato que recibieron las ocupantes del automóvil.

Las circunstancias precisas de la persecución, la cantidad de disparos, la intervención de cada efectivo y el modo en que fueron asistidas las jóvenes forman parte de los aspectos que deberán esclarecerse en la investigación judicial.

El padre reclama detenciones Uno de los principales reclamos de Juan Montarana es que los policías involucrados sean detenidos mientras avanza la causa. El hombre manifestó su indignación ante la posibilidad de que los efectivos continúen en libertad mientras su hija permanece internada en estado crítico.

“Quiero justicia lo antes posible. No puedo entender cómo pueden estar libres si mi hija está acá en terapia intensiva”, expresó durante la comunicación radial.

El padre también pidió acompañamiento para que el caso no quede impune y sostuvo que seguirá reclamando que se determinen las responsabilidades penales correspondientes.

“Esto es un caso de gatillo fácil, un intento de homicidio contra dos nenas que no tenían nada que ver”, afirmó, al expresar su interpretación de lo sucedido. Esa calificación constituye la postura de la familia y deberá ser contrastada con las pruebas que se incorporen al expediente.

Montarana explicó que nunca había atravesado una situación de estas características y que desde que recibió la noticia permanece concentrado en la evolución de su hija. “Soy un simple carnicero de 51 años que nunca vivió algo así. Quiero que me ayuden a hacer justicia”, pidió.

La investigación por violencia institucional La causa judicial está a cargo del fiscal Darío Giagnorio, integrante del Departamento Judicial de San Nicolás y especializado en delitos de violencia institucional, según la información aportada durante la entrevista.

El padre de Celeste indicó que el domingo tuvo contacto con el fiscal que se presentó en Arrecifes y que recibió explicaciones sobre el avance inicial de las actuaciones. También señaló que todavía no había tenido la oportunidad de conversar con el funcionario que quedó a cargo posteriormente.

La investigación deberá establecer cómo se desarrolló el operativo policial, qué ocurrió durante los seis kilómetros de persecución, en qué circunstancias se efectuaron los disparos y cuál fue la conducta de cada uno de los agentes involucrados.

El caso generó preocupación por la gravedad de las lesiones sufridas por las dos jóvenes y por los cuestionamientos al procedimiento policial. La determinación de las responsabilidades dependerá de las pruebas reunidas y de las conclusiones a las que arribe la Justicia.

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Agradecimiento al Hospital de Arrecifes En medio de su reclamo contra el accionar policial, Montarana destacó especialmente la atención recibida por su hija en el Hospital de Arrecifes, donde fue intervenida quirúrgicamente durante las primeras horas posteriores al hecho.

El hombre expresó su agradecimiento al personal sanitario y a los vecinos que acompañaron a la familia durante su permanencia en esa ciudad.

“Estoy agradecido de por vida con el Hospital de Arrecifes y con su gente, que nos cobijaron esos días y nos trataron muy humanamente”, sostuvo.

También reconoció la predisposición de las autoridades del Ministerio de Seguridad, a quienes agradeció por el acompañamiento desde el comienzo de la situación.

Sin embargo, insistió en que su prioridad es que Celeste logre recuperarse y que la investigación avance hasta esclarecer lo ocurrido.

Mientras la joven permanece internada en terapia intensiva del Hospital San José de Pergamino, su familia atraviesa horas de incertidumbre y espera una evolución favorable. “Lo único que te voy a pedir es que nos ayuden, que no nos abandonen, que esto no puede quedar así”, expresó Montarana al finalizar la entrevista.



