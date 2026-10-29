San Nicolás: GO Laboral amplía los servicios de medicina del trabajo para empresas de la ciudad y la región

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San Nicolás

Grupo Oroño brinda atención integral en salud ocupacional desde el Centro Médico de Zona Sur, con estudios médicos, controles y asesoramiento para empresas de distintos sectores.

La salud ocupacional es un aspecto central para las empresas del cordón industrial de San Nicolás y las localidades cercanas. En ese contexto, GO Laboral, el servicio de medicina del trabajo de Grupo Oroño, ofrece una propuesta de atención integral destinada a pymes y grandes compañías, con prestaciones adaptadas a las características de cada actividad y a las necesidades de sus trabajadores.

Exámenes preocupacionales y estudios médicos para cada puesto de trabajo Uno de los principales servicios de GO Laboral son los exámenes preocupacionales, fundamentales para evaluar las condiciones de salud de las personas antes de su incorporación a un puesto laboral. Las evaluaciones se adaptan a los requerimientos de cada función y contemplan distintos estudios médicos según las características de la tarea que se vaya a desarrollar.

Entre las prestaciones disponibles se encuentran las evaluaciones clínicas, los análisis de laboratorio, las radiografías y los electrocardiogramas. Además, se pueden realizar estudios complementarios de acuerdo con las exigencias de cada puesto y las necesidades particulares de las empresas.

Este tipo de controles permite contar con información médica relevante al momento de incorporar personal y forma parte de las herramientas de prevención y cuidado de la salud en el ámbito laboral.

Control de ausentismo, ergonomía y medicina preventiva La propuesta de GO Laboral también incluye una serie de servicios orientados al seguimiento de la salud de los trabajadores y a la prevención de situaciones que puedan afectar el funcionamiento de las organizaciones.

Entre las prestaciones se encuentran los exámenes periódicos, el control de ausentismo, el asesoramiento médico legal y los estudios de ergonomía. Estas herramientas permiten abordar diferentes aspectos de la medicina laboral, desde la evaluación de las condiciones de salud hasta el análisis de los espacios y las tareas que se realizan en cada ámbito de trabajo.

El servicio incorpora, además, capacitaciones en medicina preventiva y acompañamiento a los equipos de Recursos Humanos. De esta manera, busca ofrecer respuestas a las necesidades de gestión de las empresas, con una atención que contempla tanto los requerimientos médicos como las particularidades de cada actividad productiva.

La prevención y el seguimiento de la salud ocupacional son especialmente relevantes en una región con una importante presencia industrial, donde las condiciones de trabajo y las características de cada puesto requieren evaluaciones específicas.

Cómo contactar a GO Laboral en San Nicolás Con esta propuesta, Grupo Oroño amplía su oferta de servicios médicos en San Nicolás y acerca soluciones de salud ocupacional a empresas del cordón industrial y de otras localidades de la región.

La atención se brinda desde el Centro Médico de Zona Sur, ubicado en avenida Savio 1370, en San Nicolás. Las empresas interesadas pueden comunicarse para realizar consultas, conocer las prestaciones disponibles y solicitar asesoramiento comercial.

Los canales de contacto habilitados son los siguientes:

Teléfono: 336 418-0045

Dirección: avenida Savio 1370, San Nicolás.