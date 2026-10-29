San Nicolás: aumenta el tren, viajar a Buenos Aires costará hasta $14.700 y a Rosario, $4.900

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San Nicolás

Desde el 1° de noviembre, los boletos de tren tendrán un aumento cercano al 15%. Las tarifas variarán según el destino, la categoría y el día del viaje.

29 de octubre de 2026 a las 08:33 a. m.

29 de octubre de 2026 a las 08:33 a. m.

Los pasajeros que viajan en tren desde San Nicolás hacia Buenos Aires y Rosario deberán afrontar nuevos valores desde el domingo 1° de noviembre. La actualización tarifaria dispuesta para los servicios de larga distancia elevará los precios cerca de un 15%, con diferencias según el día de la semana y la categoría del asiento. Los horarios de circulación se mantendrán sin modificaciones.

Cuánto costará viajar en tren desde San Nicolás a Buenos Aires y Rosario De acuerdo con el nuevo cuadro tarifario de Trenes Argentinos, los pasajes desde San Nicolás hasta Retiro tendrán valores de entre $10.300 y $11.300 en Primera, mientras que los boletos Pullman costarán entre $12.400 y $14.700.

En el recorrido hacia Rosario Norte, los precios oscilarán entre $3.300 y $3.600 para la categoría Primera y entre $3.900 y $4.900 para Pullman. Los valores dependerán de la franja tarifaria correspondiente a cada jornada.

La actualización implica un incremento cercano al 15% respecto de los precios anteriores. En la tarifa más económica hacia Buenos Aires, el boleto de Primera pasará de $9.000 a $10.300, mientras que el Pullman subirá de $10.800 a $12.400.

En el caso de los viajes hacia Rosario, los pasajes más baratos aumentarán de $2.900 a $3.300 en Primera y de $3.400 a $3.900 en Pullman.

El esquema contempla dos franjas, identificadas como T1 y T2, que determinan los importes según el día del viaje. Para quienes se trasladen desde San Nicolás hacia Retiro, la tarifa T2 regirá los martes, miércoles, jueves y viernes, mientras que los lunes, sábados y domingos se aplicará la T1.

En sentido contrario, hacia Rosario, los valores más económicos estarán disponibles de lunes a jueves. Las tarifas más elevadas corresponderán a los viernes, sábados y domingos.

Cuánto costará viajar ida y vuelta y qué descuentos se mantienen El aumento también tendrá impacto en quienes utilizan el tren para realizar viajes de ida y vuelta. Para el trayecto entre San Nicolás y Buenos Aires, un pasajero que consiga la tarifa T2 en ambos tramos deberá pagar $20.600 en Primera o $24.800 en Pullman.

Para viajar hasta Rosario y regresar con los valores de la franja más económica, el costo total será de $6.600 en Primera y $7.800 en Pullman.

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El servicio continuará ofreciendo descuentos y beneficios para determinados grupos de pasajeros. Los niños de entre 3 y 12 años abonarán el 50% del boleto, mientras que los menores de 3 años podrán viajar gratis si no ocupan un asiento.

Por su parte, los jubilados y pensionados tendrán una bonificación del 40%. Las personas con discapacidad podrán acceder a pasajes gratuitos mediante la presentación de la documentación correspondiente.

Desde Trenes Argentinos recuerdan que los boletos deben comprarse con anticipación, ya que no se venden pasajes a bordo de las formaciones. Por ese motivo, se recomienda verificar la disponibilidad y las condiciones tarifarias antes de organizar el viaje.

Cuáles son los horarios del tren entre San Nicolás, Buenos Aires y Rosario La actualización de los precios no modificará los horarios de circulación del servicio de larga distancia. El tren mantendrá una frecuencia diaria en cada sentido, con conexiones hacia Retiro y Rosario Norte.

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En dirección a Rosario, el tren número 277 partirá desde Retiro a las 19:55 y llegará a San Nicolás a la 1:29. Luego continuará su recorrido hasta Rosario Sur, donde arribará a las 2:45, y Rosario Norte, con llegada prevista para las 3:29. El tramo entre San Nicolás y Rosario Norte demandará aproximadamente dos horas.

En sentido contrario, el tren número 278 saldrá desde Rosario Norte a las 4:48, pasará por Rosario Sur a las 5:35 y llegará a San Nicolás a las 6:49. Desde allí continuará hacia Buenos Aires, con arribo a la estación Retiro previsto para las 12:22.