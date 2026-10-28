San Nicolás: Latidos Rosa brindará una charla gratuita sobre salud y prevención

San Nicolás

La actividad “Tu salud en tus manos” se realizará este miércoles a las 18 en el Auditorio del Teatro San Nicolás, con especialistas, testimonios y propuestas artísticas.

La asociación civil Latidos Rosa realizará este miércoles 28 de octubre una jornada gratuita y abierta a la comunidad en San Nicolás, con el objetivo de promover la prevención, los controles médicos y el cuidado integral de la salud. El encuentro comenzará a las 18 en el Auditorio del Teatro San Nicolás e incluirá charlas, testimonios y actividades vinculadas con el bienestar físico y emocional.

Profesionales de distintas especialidades hablarán sobre salud y prevención La jornada, denominada “Tu salud en tus manos”, reunirá a profesionales de diferentes áreas para brindar información y compartir herramientas relacionadas con el cuidado de la salud, la prevención de enfermedades y el acompañamiento de pacientes oncológicos.

La conducción estará a cargo de Federico Reggiuri. Entre los especialistas anunciados se encuentran Gustavo Guernica, mastólogo; Vanina Wiener, oncóloga; Mauricio Bertorello, hematólogo; Juan Manuel Depósito, médico clínico de Villa Ramallo; Florencia Villamea, psicóloga; Luisina Síbori, nutricionista; Rosana Flores, profesora de musculación con formación vinculada a las neurociencias y la actividad física adaptada al deporte; y Laura Zunino, profesora de Educación Física.

También se compartirá un video de Paula Estrada, vinculada al trabajo con cabello durante los tratamientos de quimioterapia y a la iniciativa de los cascos fríos, una alternativa utilizada para intentar reducir la caída del cabello asociada a determinados tratamientos oncológicos.

La propuesta apunta a abordar la salud desde una perspectiva integral, con información médica y recomendaciones que permitan reforzar la importancia de los controles periódicos, la alimentación, la actividad física y el cuidado emocional.

Actividades artísticas y propuestas para el bienestar emocional Además de las exposiciones profesionales, el encuentro incluirá distintas actividades artísticas y espacios relacionados con el bienestar personal. Uno de ellos será “Alba”, una propuesta de belleza, estética y maquillaje en la que participarán Alejandra Gómez, Patricia Mauro y Luciana Fernández.

La programación también contará con una demostración de taichí a cargo de Renzo Marín. Por su parte, el espacio artístico “La Ola”, coordinado por Luciana Fernández, presentará una danza junto a dos alumnas.

Las actividades buscarán complementar los contenidos vinculados con la salud mediante expresiones artísticas y prácticas que contribuyan al bienestar físico y emocional. De esta manera, la iniciativa propone generar un ámbito de encuentro en el que la información y la prevención se combinen con experiencias culturales y recreativas.

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La jornada también tendrá un espacio destinado a los más chicos, con la presentación de dos cuentos que Latidos Rosa utiliza durante sus visitas a establecimientos educativos.

Uno de ellos será “Amigos de Latidos Rosa”, una obra ilustrada y realizada por Marta Testa, voluntaria de la organización y escritora. La lectura estará a cargo de Emilia Meccilini. La segunda historia, titulada “El taller de las arañitas”, se presentará a través de un video relatado por María Rosa Filpán.

Testimonios de pacientes y experiencias en oncología Otro de los momentos de la actividad estará dedicado a las experiencias personales relacionadas con la enfermedad y los tratamientos. Una enfermera que trabaja en el área de oncología compartirá su recorrido profesional, mientras que también se presentará el testimonio de un paciente.

Estos espacios permitirán acercar distintas perspectivas sobre la atención, el acompañamiento y los desafíos que atraviesan tanto quienes reciben un diagnóstico como las personas que los acompañan durante el proceso.

La programación se completará con una presentación institucional de Latidos Rosa y un video sobre las actividades que desarrolla la organización en su taller, donde impulsa iniciativas de acompañamiento y concientización.

Con esta convocatoria, la asociación busca reunir en una misma jornada información médica, prevención, hábitos saludables, alimentación, actividad física, emociones y experiencias personales. El propósito es fortalecer el acceso a información útil y promover una mirada integral sobre la salud.