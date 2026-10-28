San Nicolás: Somisa A defiende la punta en el cierre de la fase regular de basquetbol

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San Nicolás

La Primera local disputa este miércoles la última fecha del Torneo Anual. Somisa A recibirá a Belgrano y Defensores enfrentará a Sacachispas en Villa Ramallo.

La fase regular del Torneo Anual de Primera local de básquet tendrá este miércoles su jornada de cierre, con dos partidos que completarán la vigesimosegunda fecha. El líder, en San Nicolás, Somisa A, jugará como local ante Belgrano, mientras que Defensores de Villa Ramallo se medirá con Sacachispas. Además, quedaron definidos los clasificados a las semifinales y los equipos que competirán por la Copa de Plata.

Somisa A y Defensores cierran la fase regular La programación de este martes comenzará a las 20.30, cuando Defensores de Villa Ramallo reciba a Sacachispas. Más tarde, desde las 21.30, Somisa A afrontará su compromiso ante Belgrano con el objetivo de cerrar la fase regular en lo más alto de la tabla.

El conjunto somisero llega como líder con 33 puntos, seguido por Los Andes, que suma 31. Defensores y La Emilia comparten la tercera posición con 30 unidades, en una tabla que ya dejó establecidos los principales cruces para la próxima instancia.

La Emilia se quedó con el último lugar en la Copa de Oro La actividad de la fecha comenzó el domingo, cuando Regatas B derrotó por 73 a 58 al Automóvil Club en el estadio La Ribera. Martín Ríos, con 21 puntos, fue el máximo anotador del ganador, acompañado por Centeno, con 17, e I. Manzano, con 13. En el equipo perdedor se destacó Sánchez, autor de 28 tantos. Ambos conjuntos finalizaron así su participación en la temporada.

El lunes, La Emilia superó como local a Riberas por 66 a 64 y consiguió el último cupo disponible para la Copa de Oro. Valentini, con 21 puntos, y Lattanzio, con 12, fueron los principales anotadores del vencedor. Para Riberas, Mogliati aportó 16 unidades, mientras que Marc y Valdez sumaron 10 cada uno.

Los Andes, que debía jugar ante Regatas A —equipo que abandonó la competencia—, y Somisa B quedaron libres en esta jornada.

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Así quedaron las semifinales y las copas del torneo Somisa A, Defensores y Los Andes ya tenían asegurada su clasificación a las semifinales, a las que se sumó La Emilia tras quedarse con el último lugar disponible. Los cruces serán a partido único: Somisa A enfrentará a La Emilia, mientras que Defensores se medirá con Los Andes.

En principio, ambos encuentros se disputarán el próximo miércoles, en las canchas de Somisa y Defensores, respectivamente.

Por su parte, la Copa de Plata tendrá como protagonistas a Sacachispas, Belgrano, Riberas y Somisa B. En esta instancia, las finales se jugarán al mejor de tres partidos.