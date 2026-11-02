> La Cámara de Apelaciones confirmó el juicio oral a 14 policías por vejaciones, torturas y encubrimiento en la Comisaría Tercera de Pergamino

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La Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Pergamino, integrada por los jueces Martín Morales y Gladys Hamué, confirmó la elevación a juicio de la causa iniciada a raíz de los graves hechos de violencia institucional ocurridos en la Comisaría Seccional Tercera. La resolución judicial desestimó de manera unánime los recursos de apelación interpuestos por las defensas particulares y oficiales, ratificando la investigación instruida por el fiscal Francisco Furnari, titular de la UFIyJ N° 5, y lo resuelto previamente por el juez Fernando Ayestarán del Juzgado de Garantías N° 3.

Las actuaciones penales tuvieron su origen en los acontecimientos registrados el martes 29 de agosto de 2023 dentro de la dependencia sita en la intersección de Avenida Paraguay y calle Merlino, donde se encontraban alojados 17 detenidos. Tras desatarse un primer altercado a las 14:30 horas y un segundo incidente a las 16:30 horas, las autoridades solicitaron el apoyo del Comando de Patrullas y del Grupo Departamental Motorizado (GDM) para ingresar al área de celdas, procedimiento en el cual se secuestraron elementos punzantes de fabricación casera denominados facas.

De acuerdo con la hipótesis acusatoria sustentada por la Fiscalía, durante el despliegue del operativo de contención, los efectivos policiales obligaron a los internos a salir al patio interno, desnudarse y colocarse de rodillas frente a la pared. En ese escenario, los prisioneros fueron sometidos a agresiones verbales y castigos físicos mediante golpes de puño, patadas y el uso de tonfas y bastones. En particular, se atribuye a la sargento Andreína Belén Quiroga haber empleado una linterna con descarga eléctrica tipo picana para agredir a varios reclusos reducidos en el suelo, además de propinarle un pisotón al interno Franco Raúl Villalba que le causó la fractura del quinto metatarsiano. Asimismo, el expediente imputa a la oficial Romina Delvito haber omitido los controles de guardia la noche anterior, facilitando el ingreso de psicofármacos y marihuana camuflados en recipientes de comida.

El cuadro de imputaciones alcanza a un total de 14 miembros de la fuerza de seguridad. La titular de la seccional, comisario Marcela Susana Mercado, fue procesada por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Por su parte, la imputación por encubrimiento agravado recayó sobre el jefe departamental de Pergamino, comisario mayor Mario Demaestri, y el coordinador de zona, comisario mayor Carlos Horacio Santana, quienes habrían presenciado los abusos ejercidos por sus subordinados sin promover la correspondiente persecución penal ni individualizar a los responsables.

En una decisión paralela, la Cámara de Apelaciones rechazó la petición presentada por diez de los efectivos involucrados para ser juzgados mediante el sistema de Juicio por Jurados. Los magistrados señalaron que el artículo 22 bis del Código Procesal Penal bonaerense reserva la modalidad de jurado popular exclusivamente para aquellos delitos cuya pena máxima en abstracto exceda los 15 años de prisión.