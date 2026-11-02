Presunto incendio intencional en barrio San José: investigan un posible ajuste de cuentas contra un convicto con arresto domiciliario

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Policiales

Una vivienda de Paso y Ricchieri quedó destruida por completo tras un incendio ocurrido este lunes al mediodía. Investigan si fue provocado.

Un incendio de importantes dimensiones destruyó por completo una vivienda del barrio San José este lunes, alrededor de las 12:10, en la intersección de Paso y Ricchieri. El inmueble es el domicilio donde cumple arresto domiciliario un convicto que utiliza una pulsera electrónica del Servicio Penitenciario Bonaerense. Los investigadores procuran establecer si el fuego fue provocado intencionalmente en el marco de un posible ajuste de cuentas.

El siniestro demandó la intervención de distintas dependencias de emergencia y seguridad, que acudieron al lugar ante la magnitud que había alcanzado el fuego. Las llamas avanzaron con voracidad sobre la estructura y provocaron daños de tal consideración que la vivienda terminó completamente destruida.

Al momento de iniciarse el incendio, el morador no se encontraba en el inmueble. Se trata de una persona que cumple una condena bajo la modalidad de arresto domiciliario y que, por disposición judicial, permanece monitoreada mediante un dispositivo electrónico colocado por el Servicio Penitenciario Bonaerense.

El incendio destruyó por completo una vivienda de Paso y Ricchieri, en el barrio San José. Se investiga si fue intencional. — LA OPINION Incendio bajo investigación Una de las hipótesis que se procura esclarecer es que el fuego haya sido provocado deliberadamente por terceros. En ese sentido, los investigadores no descartan que el episodio pueda estar relacionado con un conflicto previo o un presunto ajuste de cuentas vinculado con el entorno del morador.

Por el momento, no hay elementos concluyentes que permitan establecer las circunstancias en las que comenzó el incendio ni identificar a posibles responsables. La intencionalidad constituye una de las líneas investigativas y deberá ser corroborada mediante las actuaciones correspondientes.

La condición judicial del residente y el hecho de que se encontrara ausente al momento del siniestro forman parte del contexto que deberá ser considerado para reconstruir lo sucedido. También será importante determinar si existieron amenazas, enfrentamientos o episodios anteriores que puedan aportar indicios sobre el origen del fuego.

El incendio destruyó por completo una vivienda de Paso y Ricchieri, en el barrio San José. Se investiga si fue intencional. — LA OPINION Operativo de emergencia El incendio destruyó por completo una vivienda de Paso y Ricchieri, en el barrio San José. Se investiga si fue intencional. — LA OPINION En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, efectivos del Comando de Patrulla de la Policía, personal de la Patrulla Urbana Municipal y agentes de Defensa Civil.

Los bomberos debieron intervenir para controlar el incendio y evitar que las llamas continuaran propagándose, mientras los demás equipos colaboraron en el operativo de emergencia y en las tareas preventivas en el sector.

El incendio destruyó por completo una vivienda de Paso y Ricchieri, en el barrio San José. Se investiga si fue intencional. — LA OPINION La destrucción total de la vivienda dejó como saldo las importantes pérdidas materiales ocasionadas por el fuego. Ahora, el esclarecimiento del episodio dependerá de las pericias y de las actuaciones investigativas que permitan determinar si se trató de un accidente o de un ataque deliberado.

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El incendio destruyó por completo una vivienda de Paso y Ricchieri, en el barrio San José. Se investiga si fue intencional. — LA OPINION La principal incógnita es si el incendio fue una acción dirigida contra el convicto que cumple arresto domiciliario en esa propiedad y si detrás del episodio existió un conflicto previo con otras personas. Esa posibilidad, por ahora, forma parte de las hipótesis que deberán ser comprobadas.