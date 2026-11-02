San Pedro: Catalina Gómez se consagró campeona sudamericana de Optimist en Uruguay

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La representante del Club Náutico San Pedro obtuvo el primer puesto femenino en el certamen disputado en Punta del Este. Gino Picchetti también tuvo una destacada actuación.

La joven deportista Catalina Gómez se consagró campeona sudamericana femenina en el 54.º Campeonato Sudamericano de Optimist, que se desarrolló en Punta del Este, Uruguay. La representante del Club Náutico San Pedro finalizó en el puesto 12 de la clasificación general y logró el primer lugar entre las competidoras femeninas.

Catalina Gómez, campeona sudamericana femenina de Optimist La actuación de Catalina Gómez fue uno de los puntos más destacados de la delegación del Club Náutico San Pedro. La joven consiguió imponerse en la clasificación femenina y alcanzó un resultado que refleja su crecimiento deportivo y la posiciona entre las principales exponentes de la vela sudamericana.

El campeonato reunió a representantes de distintos países de la región y constituyó una nueva oportunidad para que los jóvenes navegantes demostraran su nivel en una de las competencias más importantes de la disciplina.

Gino Picchetti también se destacó en el campeonato Otro de los representantes del Club Náutico San Pedro fue Gino Picchetti, quien completó una muy buena participación al ubicarse en el séptimo puesto de la clasificación general y en el sexto lugar de la clasificación sudamericana.

De esta manera, los dos deportistas del club sampedrino consiguieron destacarse en una competencia de nivel internacional, con resultados que reflejan el trabajo que vienen realizando en la disciplina.

Argentina se quedó con el título en la competencia por equipos Los representantes del Náutico San Pedro también tuvieron protagonismo en las regatas por equipos, que se disputaron bajo el formato de cuatro contra cuatro.

Gino Picchetti integró el equipo Argentina 1, que se consagró campeón, mientras que Catalina Gómez formó parte de Argentina 2, conjunto que alcanzó el subcampeonato.

Desde la institución destacaron que los resultados son consecuencia del trabajo, la dedicación y las horas de entrenamiento de los jóvenes deportistas. Además, remarcaron el orgullo que representa acompañar su desarrollo y participación en las principales competencias internacionales.