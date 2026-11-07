Los órganos ablacionados en Arrecifes pertenecen a una joven de 18 años que sufrió un grave siniestro

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Policiales

La ablación se realizó en el Hospital Municipal Santa Francisca Romana, luego de que la motociclista sufriera lesiones irreversibles al chocar contra una camioneta. El operativo fue coordinado por el Incucai.

La ablación de órganos realizada en el Hospital Municipal Santa Francisca Romana de Arrecifes permitió concretar un operativo de donación a partir del fallecimiento de una joven de 18 años que había sufrido un grave accidente de tránsito.

La motociclista padeció lesiones irreversibles tras ser impactada por detrás por una camioneta Renault Alaskan durante la madrugada del martes.

La joven iba como acompañante de la moto siniestrada y recibió todo el impacto de la camioneta que circularía a una velocidad considerable.

El procedimiento comenzó el jueves y se extendió hasta la noche de este viernes, con la intervención de equipos especializados y la coordinación del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).

El operativo sanitario movilizó una importante logística que incluyó al menos cuatro vuelos sanitarios. Las aeronaves trasladaron profesionales y especialistas que participaron de las distintas etapas del procedimiento, además de las tareas necesarias para establecer las compatibilidades entre los órganos procurados y las personas que se encuentran en lista de espera para recibir un trasplante.

La joven sufrió un grave siniestro vial en la madrugada de este martes en ruta 8 y Santa Cruz de Arrecifes. — LA OPINION Accidente en la ruta 8 La joven, identificada como Ángeles Oroño, había resultado gravemente herida en un siniestro vial ocurrido el martes 3 de noviembre, alrededor de las 3:00, en la intersección de la antigua ruta nacional 8 y calle Santa Cruz, en Arrecifes.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Arrecifes, en el lugar colisionaron una camioneta Renault Alaskan y una motocicleta de 110 centímetros cúbicos en la que circulaban dos personas.

La camioneta era conducida por un sujeto de 50 años, mientras que en el rodado menor se desplazaban un joven de 21 años y la joven de 18, como acompañante montada en la parte trasera del asiento.

La jovencita recibió todo el impacto de la camioneta que colisionó a la motocicleta desde atrás; según trascendidos.

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Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes de la motocicleta fueron trasladados de urgencia al Hospital Municipal Santa Francisca Romana. El conductor de la moto sufrió lesiones que no comprometían su vida, mientras que su acompañante ingresó con un cuadro de extrema gravedad.

La joven sufrió un grave siniestro vial en la madrugada de este martes en ruta 8 y Santa Cruz de Arrecifes. — LA OPINION Lesiones irreversibles El parte médico inicial daba cuenta de un grave traumatismo de cráneo y fracturas de tibia y peroné. La joven permaneció internada en estado crítico, con riesgo de vida, debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el choque.

Pese a la asistencia médica recibida, la evolución del cuadro clínico determinó un desenlace irreversible que derivó en la posibilidad de concretar la donación de órganos.

La intervención del Incucai permitió organizar el procedimiento de ablación, que demandó la participación de diferentes equipos profesionales y una compleja coordinación logística para garantizar las condiciones sanitarias necesarias.

La joven sufrió un grave siniestro vial en la madrugada de este martes en ruta 8 y Santa Cruz de Arrecifes. — LA OPINION Operativo de ablación Desde el jueves se desplegó en el establecimiento sanitario arrecifeño el operativo de procuración de órganos. Durante su desarrollo se registraron al menos cuatro movimientos de vuelos sanitarios, con el arribo y posterior partida de especialistas afectados a las distintas instancias de la intervención.

Una vez concretada la ablación, se desarrollaron los procedimientos correspondientes para determinar la compatibilidad de los órganos con potenciales receptores. De esa manera, la donación abre la posibilidad de mejorar y salvar la vida de personas que aguardan un trasplante.

En paralelo, por el accidente vial del martes se iniciaron actuaciones judiciales bajo la calificación de lesiones graves. En el lugar del siniestro trabajaron efectivos policiales y personal de Policía Científica, mientras que ambos vehículos involucrados fueron secuestrados para la realización de las pericias destinadas a establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión.