San Nicolás: Liga Argentina de Basquetbol, Regatas comienza una exigente gira de tres partidos por Entre Ríos
El equipo de San Nicolás visitará este viernes a Tomás de Rocamora desde las 21:00. Luego enfrentará a Central Entrerriano y La Unión en un recorrido de cuatro días.
Regatas de San Nicolás volverá a jugar este viernes por la Liga Argentina de Básquet, luego de once días sin actividad, con el inicio de una exigente gira por Entre Ríos. Desde las 21:00, el conjunto dirigido por Pablo Dastugue visitará a Tomás de Rocamora en Concepción del Uruguay, en el primero de los tres compromisos que afrontará en apenas cuatro días por la Conferencia Sur.
Regatas vuelve a la competencia después de once días
El encuentro se disputará en el estadio Julio César Paccagnella y contará con el arbitraje de Juan Fernández y Romina Morales. Para el conjunto nicoleño será una nueva oportunidad de seguir consolidando su funcionamiento colectivo en una temporada que recién comienza y que presenta una competencia extensa y exigente.
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En sus tres primeras presentaciones, Regatas consiguió dos victorias y sufrió una derrota. Los triunfos llegaron frente a Centenario de Venado Tuerto y Racing Club de Avellaneda, ambos en partidos ajustados, mientras que la caída se produjo ante Deportivo Norte de Armstrong.
Durante los once días sin competencia, el plantel aprovechó el tiempo para trabajar en distintos aspectos del juego y buscar mayor regularidad. En sus primeras actuaciones, el equipo mostró condiciones para competir y momentos de buen nivel basquetbolístico, aunque también dejó en evidencia algunas dificultades que deberá corregir.
Uno de los principales desafíos para el cuerpo técnico pasa por conseguir mayor continuidad tanto en ataque como en defensa. En determinados pasajes, Regatas logró imponer su ritmo y encontrar buenas alternativas ofensivas, pero también atravesó momentos de desconcierto, con dificultades para generar situaciones de anotación y algunas desatenciones en su propio campo.
Maurice Walton y Benjamín Levato, entre los principales referentes
En el plano individual, el conjunto de la ribera encontró respuestas en diferentes integrantes de su plantel durante el comienzo del campeonato. Uno de los puntos más destacados es el rendimiento del extranjero Maurice Walton, quien se convirtió en una de las principales referencias del equipo.
El estadounidense promedia 17,2 puntos, 11,7 rebotes y dos asistencias por partido, números que reflejan su influencia en ambos sectores de la cancha. También sobresale Benjamín Levato, con una media de 14,7 puntos, y Matías Acosta, quien registra 11,7 tantos, siete rebotes y dos asistencias por presentación.
A esos aportes se suman las actuaciones de Tomás Rossi, Leonel Singh, Juan Manzano y Valentín Ingrata, quienes tuvieron intervenciones importantes en distintos momentos de los encuentros. Además, Nicolás Ferreyra y Nicolás Lemme dejaron buenas sensaciones en la última presentación, ampliando las alternativas disponibles para el entrenador Pablo Dastugue.
La posibilidad de contar con diferentes jugadores capaces de aportar soluciones constituye uno de los aspectos positivos que dejó el primer tramo de la temporada. Sin embargo, la gira entrerriana representará una prueba importante para evaluar la evolución del equipo frente a rivales que buscarán aprovechar su condición de local.
Tomás de Rocamora, el primer desafío de la gira por Entre Ríos
El rival de esta noche, Tomás de Rocamora, llega al compromiso con un registro de dos victorias y dos derrotas. El equipo de Concepción del Uruguay comenzó el campeonato con dos caídas como visitante, frente a Centenario y Deportivo Norte, pero logró recuperarse en su cancha con triunfos ante Pergamino Básquet y River Plate.
Bajo la conducción de Sebastián Amato, Rocamora presenta una formación con una rotación relativamente corta, pero con jugadores jóvenes, atléticos y capacidad para sostener un ritmo intenso de juego.
Entre sus principales figuras aparece Valentino Occhi, quien viene de jugar en Gimnasia de Pergamino durante el Prefederal Bonaerense. El jugador es hasta el momento uno de los destacados de su equipo, con un promedio de 16,5 puntos y 5,8 rebotes por partido. También sobresalen Maesso, Krapp, Latorre, Scacchi y Diotto, integrantes de un plantel que buscará hacerse fuerte ante su público.
Después del compromiso de este viernes, Regatas continuará su recorrido por la provincia de Entre Ríos. El domingo se enfrentará con Central Entrerriano en Gualeguaychú, mientras que el martes cerrará la gira ante La Unión de Colón.
Serán tres partidos en un lapso de apenas cuatro días, un desafío que exigirá una importante respuesta física y basquetbolística para el conjunto nicoleño, que buscará sumar fuera de casa y continuar creciendo en la Conferencia Sur de la Liga Argentina.