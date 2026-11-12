Desbarataron un punto de venta de drogas en el barrio Kennedy tras denuncias de vecinos
La Fiscalía 9 y Drogas Ilícitas realizaron un allanamiento en una vivienda de calle Zubiría al 2000. Secuestraron elementos de interés para la investigación.
Un operativo contra la venta de drogas al menudeo permitió desbaratar un presunto punto de comercialización de estupefacientes en el barrio Kennedy de Pergamino. El procedimiento se realizó este jueves por la mañana en una propiedad de calle Zubiría 2000, luego de varios meses de investigación impulsada por reiteradas denuncias de vecinos.
La intervención estuvo a cargo de la Fiscalía 9, conducida por el fiscal Juan Tomás Godoy y especializada en delitos vinculados con la comercialización de drogas en pequeña escala, junto con efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas.
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El allanamiento se concretó en el sector conocido como el segundo cruce del barrio Kennedy, donde los investigadores habían reunido información sobre presuntas actividades de venta de estupefacientes destinadas a consumidores del sector.
Denuncias en barrio Kennedy
La investigación se inició a partir de constantes y variadas denuncias de vecinos que advertían sobre movimientos compatibles con la comercialización de drogas al menudeo en ese sector de la ciudad.
Los testimonios y las distintas comunicaciones recibidas permitieron orientar las tareas de los investigadores hacia una propiedad ubicada sobre calle Zubiría al 2000. En ese terreno residían varias familias en distintas construcciones, una circunstancia que fue contemplada durante el desarrollo de las actuaciones judiciales.
A partir de las presentaciones vecinales se desplegaron distintas tareas investigativas para corroborar las sospechas y reunir elementos que permitieran avanzar con una medida judicial.
Allanamiento por drogas
Después de varios meses de investigación, la Fiscalía 9 solicitó la correspondiente orden de allanamiento al Juzgado de Garantías interviniente. Una vez obtenida la autorización judicial, los efectivos de Drogas Ilícitas concretaron el procedimiento durante la mañana de este jueves.
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El despliegue policial se concentró en el inmueble señalado por los investigadores como presunto escenario de actividades de comercialización de estupefacientes.
Durante la requisa fueron secuestrados varios elementos considerados de interés para la causa penal. El material incautado será sometido a las diligencias correspondientes y permitirá profundizar las averiguaciones para establecer las características de la actividad investigada.
Continúa la investigación judicial
El procedimiento representa un avance en las actuaciones iniciadas a partir de los reclamos de habitantes del barrio Kennedy, quienes habían advertido reiteradamente sobre la presunta venta de estupefacientes en ese sector.
Desde la Fiscalía 9 continuarán las medidas investigativas para analizar los elementos secuestrados, determinar eventuales responsabilidades y establecer si existen otras personas vinculadas con la actividad ilícita bajo investigación.
La causa permanece en la órbita de la Fiscalía 9 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del fiscal Juan Tomás Godoy, especializada en la persecución penal de los delitos relacionados con la comercialización de drogas al menudeo.