San Pedro: el Hospital SADIV realizará una capacitación médica sobre nuevos tratamientos para la colitis ulcerosa

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La jornada se desarrollará este sábado 14 de noviembre en San Pedro y estará a cargo de una especialista del Hospital Udaondo, quien expondrá sobre los avances terapéuticos.

El Hospital Privado SADIV de San Pedro será sede este sábado 14 de noviembre de una jornada de actualización médica centrada en los avances científicos y terapéuticos para el tratamiento de la colitis ulcerosa. La actividad comenzará a las 10:00 en el auditorio de la institución y estará destinada a profesionales de la salud de la región.

Una conferencia sobre los avances en colitis ulcerosa El encuentro llevará como título «Tremfya: Eficacia en colitis ulcerosa» y contará con la disertación de la doctora Cecilia Carraro, médica de planta del Hospital Udaondo e integrante del equipo del Grupo EII GEDYT.

La propuesta apunta a generar un espacio de formación e intercambio entre profesionales sanitarios, con especial atención en las nuevas alternativas farmacológicas disponibles para abordar esta enfermedad inflamatoria intestinal.

La colitis ulcerosa es una patología crónica que afecta el revestimiento del colon y el recto. Su tratamiento requiere un seguimiento médico especializado y, en los últimos años, se han incorporado nuevas opciones terapéuticas que buscan mejorar el control de la enfermedad y la calidad de vida de los pacientes.

Guselkumab y la evidencia científica sobre su eficacia Durante la exposición, Carraro abordará los resultados y la evidencia científica disponible sobre el uso de guselkumab, principio activo comercializado bajo el nombre Tremfya.

La especialista analizará su impacto clínico y los avances registrados en el tratamiento de la colitis ulcerosa, en el marco de las investigaciones y los desarrollos farmacológicos que amplían las posibilidades de atención para quienes conviven con esta enfermedad.

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El objetivo será acercar información actualizada sobre los resultados de esta alternativa terapéutica y su lugar dentro de las estrategias médicas utilizadas para el abordaje de las enfermedades inflamatorias intestinales.

Cómo inscribirse a la capacitación en el Hospital SADIV Desde la organización indicaron que la jornada está dirigida a médicos y trabajadores del sector sanitario interesados en profundizar sus conocimientos y conocer las novedades vinculadas con los tratamientos actuales.

La actividad se realizará el sábado 14 de noviembre, desde las 10:00, en el Auditorio del Hospital Privado SADIV de San Pedro.

Los profesionales interesados en participar deberán completar previamente el formulario digital habilitado por la institución.