Juicio oral por abuso sexual: segunda jornada de debate por los delitos que acusan a un sujeto contra tres niños

> Juicio oral por abuso sexual: segunda jornada de debate por los delitos que acusan a un sujeto contra tres niños

Policiales

El Tribunal Oral en lo Criminal 1 desarrolla el juicio contra un acusado de abusar sexualmente de los tres hijos de su exp pareja y cometer otros delitos.

Este jueves se llevó adelante la segunda jornada del juicio oral contra un sujeto acusado de cometer distintos delitos, entre ellos abusos sexuales reiterados, contra los tres hijos de su expareja durante el período en que convivieron.

El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Pergamino, con la intervención del fiscal Fernando D´Elío encargado de la acusación y el Defensor Pedro Zanardi representando los intereses legales del imputado.

Los jueces Guillermo Burrone, Ignacio Uthurry y Fernando Ayestarán integraron el Tribunal Oral en lo Criminal en este juicio. — LA OPINION Las audiencias comenzaron el miércoles y continuaron durante este jueves, con la participación de los magistrados Ignacio Uthurry, quien preside el tribunal, Guillermo Burrone y Fernando Ayestarán, encargados de conducir el proceso y evaluar las pruebas incorporadas a la causa.

El fiscal Fernando D´Elío y la secretaria de la Fiscalía 7 Silvana Torrado. — LA OPINION La acusación pública está a cargo del fiscal Fernando D’Elío, acompañado por Silvana Torrado, instructora judicial de la Fiscalía Nº 7. Desde el Ministerio Público Fiscal sostienen una imputación que comprende una extensa serie de figuras penales, con hechos que habrían tenido como víctimas a los tres niños durante la convivencia del acusado con la madre.

El Defensor pedro Zanardi acompañado de la secretaria de la Defensoría, Valeria Dalmasso. — LA OPINION El Defensor oficial Pedro Zanardi, acompañado de la abogada Valeria Dalmasso de la Defensoría, representaron los intereses del acusado.

Una extensa imputación. La audiencia se desarrolló en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal 1 sin público por tratarse de un juicio que abordó un delito de instancia privada. — LA OPINION De acuerdo con la calificación legal sostenida por la Fiscalía, al acusado se le atribuyen amenazas reiteradas, coacción y lesiones leves reiteradas. A estos cargos se suman distintos delitos contra la integridad sexual, cuya gravedad y reiteración constituyen uno de los ejes centrales de la acusación presentada durante la investigación penal preparatoria y sostenida en el debate oral.

Entre las figuras penales incluidas se encuentran abuso sexual simple reiterado, abuso sexual con acceso carnal reiterado y abuso sexual gravemente ultrajante. Las tres calificaciones están agravadas por la convivencia preexistente, conforme a las circunstancias contempladas en el Código Penal.

La acusación comprende hechos que habrían afectado a los tres niños y contempla la concurrencia real de los distintos episodios y delitos atribuidos. Además, el Ministerio Público Fiscal incorporó el delito de corrupción de menores agravada por el vínculo, bajo la modalidad de concurso ideal con las restantes figuras, según la descripción jurídica formulada por los representantes de la acusación.

Seguí leyendo Pergamino La Provincia seguirá emitiendo las licencias profesionales con validez bonaerense

Desobediencia a la autoridad La audiencia se desarrolló en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal 1 sin público por tratarse de un juicio que abordó un delito de instancia privada. — LA OPINION La plataforma acusatoria también incluye dos hechos de desobediencia a la autoridad, ambos atribuidos en forma reiterada y bajo la modalidad de concurso real. Esta imputación está contemplada en el artículo 239 del Código Penal y se vincula con presuntos incumplimientos de disposiciones emanadas de una autoridad competente.

En términos normativos, la Fiscalía encuadró los delitos contra la integridad sexual en los artículos 119, primero, segundo y tercer párrafo; la corrupción de menores en el artículo 125, tercer párrafo; las amenazas y la coacción en el artículo 149 bis; las lesiones leves en el artículo 89 y la desobediencia en el artículo 239. También invocó las reglas de los artículos 54 y 55 del Código Penal para establecer las modalidades de concurrencia entre las figuras imputadas.

La prueba en el debate La audiencia se desarrolló en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal 1 sin público por tratarse de un juicio que abordó un delito de instancia privada. — LA OPINION Durante las dos jornadas de audiencias, la acusación expuso la hipótesis delictiva construida durante la investigación y avanzó con la producción de prueba testimonial. La Fiscalía considera que los elementos reunidos permiten acreditar la responsabilidad penal del acusado en los hechos que le atribuye.

Seguí leyendo Pergamino Abruzzo vuelve a convocar a los pergaminenses: en julio habrá una nueva oportunidad de vivir Italia desde adentro

El juicio oral constituye la instancia en la que los magistrados deben analizar las declaraciones de los testigos, confrontarlas con las restantes evidencias incorporadas y determinar si la acusación consigue demostrar, más allá de toda duda razonable, la existencia de los delitos y la participación del imputado.

La resolución estará a cargo de los tres integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1, quienes deberán valorar el conjunto de las pruebas producidas durante el debate antes de emitir un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del acusado.