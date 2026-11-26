La cirugía estética alcanza niveles récord mundial
18 millones de operaciones en 2025, un 25% más que en 2021
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La cirugía estética ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. Según informó el sitio web Medical Xpress, en 2025 se realizaron casi 18 millones de operaciones de este tipo a nivel mundial, lo que representa un aumento del 25% con respecto a 2021. Esta tendencia no es nueva, pero su velocidad de crecimiento sí. ¿Qué está detrás de este aumento y cómo se ve reflejado en la sociedad actual?
**Influencia de las redes sociales y las celebridades**
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La influencia de las redes sociales y las celebridades en la sociedad actual es innegable. Los millennials y la generación Z están cada vez más expuestos a imágenes y videos de celebridades y modelos que exhiben cuerpos perfectos y estilizadas. Esto ha llevado a un aumento en la demanda de cirugías estéticas para alcanzar la perfección física. Según una encuesta realizada en 2022, el 70% de los jóvenes entre 18 y 24 años consideran que las redes sociales influyen en sus decisiones de cirugía estética.
**Cambios en la percepción de la belleza**
La percepción de la belleza ha cambiado significativamente en las últimas décadas. La sociedad actual valora la juventud y la perfección física, lo que ha llevado a un aumento en la demanda de tratamientos estéticos para rejuvenecer y mantener una apariencia más joven. Según una encuesta realizada en 2020, el 60% de las mujeres entre 25 y 34 años consideran que la cirugía estética es una forma de mantener la juventud y la belleza.
**Consecuencias de la cirugía estética**
A medida que la cirugía estética sigue creciendo, también lo hace la preocupación por las consecuencias de estas operaciones. La falta de regulación y la escasez de profesionales calificados en algunos países pueden llevar a complicaciones y resultados desfavorables. Según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cirugía estética puede generar complicaciones graves, como infecciones, hemorragias y problemas de salud mental.
La cirugía estética es un tema complejo que requiere un enfoque multidisciplinario. Es importante que las personas que consideran someterse a una operación de este tipo estén informadas sobre los riesgos y beneficios, y que busquen la opinión de un profesional calificado antes de tomar una decisión.