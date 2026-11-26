Salud

18 millones de operaciones en 2025, un 25% más que en 2021

La cirugía estética ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. Según informó el sitio web Medical Xpress, en 2025 se realizaron casi 18 millones de operaciones de este tipo a nivel mundial, lo que representa un aumento del 25% con respecto a 2021. Esta tendencia no es nueva, pero su velocidad de crecimiento sí. ¿Qué está detrás de este aumento y cómo se ve reflejado en la sociedad actual?

**Influencia de las redes sociales y las celebridades**

La influencia de las redes sociales y las celebridades en la sociedad actual es innegable. Los millennials y la generación Z están cada vez más expuestos a imágenes y videos de celebridades y modelos que exhiben cuerpos perfectos y estilizadas. Esto ha llevado a un aumento en la demanda de cirugías estéticas para alcanzar la perfección física. Según una encuesta realizada en 2022, el 70% de los jóvenes entre 18 y 24 años consideran que las redes sociales influyen en sus decisiones de cirugía estética.

**Cambios en la percepción de la belleza**

La percepción de la belleza ha cambiado significativamente en las últimas décadas. La sociedad actual valora la juventud y la perfección física, lo que ha llevado a un aumento en la demanda de tratamientos estéticos para rejuvenecer y mantener una apariencia más joven. Según una encuesta realizada en 2020, el 60% de las mujeres entre 25 y 34 años consideran que la cirugía estética es una forma de mantener la juventud y la belleza.

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**Consecuencias de la cirugía estética**

A medida que la cirugía estética sigue creciendo, también lo hace la preocupación por las consecuencias de estas operaciones. La falta de regulación y la escasez de profesionales calificados en algunos países pueden llevar a complicaciones y resultados desfavorables. Según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cirugía estética puede generar complicaciones graves, como infecciones, hemorragias y problemas de salud mental.