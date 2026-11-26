> Cáncer colorrectal: la forma del tumor ayuda a predecir cómo evolucionará la enfermedad

Salud

Un estudio con 1342 pacientes usó inteligencia artificial para analizar la arquitectura de los tumores. Los fragmentados tuvieron peor pronóstico.

26 de noviembre de 2026 a las 10:23 a. m.

Fuente: Medical Xpress · 26 de noviembre de 2026 a las 10:23 a. m.

Un estudio publicado en la revista Nature encontró que la forma en que se organizan las células dentro de un tumor colorrectal ayuda a anticipar cómo evolucionará la enfermedad. Los tumores fragmentados, en los que las células se separan en grupos pequeños, tuvieron peor pronóstico, más allá del estadio y de las mutaciones.

Por qué los tumores no son todos iguales Un tumor no es una masa uniforme. Dentro de un mismo tumor conviven células con características y comportamientos distintos. Los especialistas llaman a eso heterogeneidad tumoral, y es una de las razones por las que algunos tratamientos funcionan en una parte del tumor y en otra no.

El nuevo trabajo plantea que esa diversidad no depende solo de las mutaciones de cada célula. También influye la arquitectura del tumor, es decir, cómo se ordenan las células en el espacio.

Cómo se hizo el estudio La investigación fue hecha por un equipo internacional encabezado por Sara Wickström y Yekaterina Miroshnikova. Los científicos analizaron muestras de tejido de 1342 pacientes con cáncer colorrectal operados entre 2000 y 2015 en el Hospital Central de Finlandia Central.

Para hacerlo, desarrollaron un sistema de inteligencia artificial que estudia imágenes de los tejidos con un nivel de detalle que llega al interior de cada célula. En total, el sistema analizó más de 25 millones de células. Midió cómo se organizaba el tumor y también la forma del núcleo de cada célula.

Después, los investigadores sumaron otras técnicas. Analizaron qué genes estaban activos en distintas zonas del tumor y cultivaron en el laboratorio organoides, pequeñas estructuras hechas con células de pacientes que imitan el comportamiento del tumor.

Tres formas de organizarse El sistema clasificó la arquitectura de los tumores en tres tipos:

Glandular: las células forman estructuras ordenadas, parecidas al tejido normal del intestino.

Sólida: las células se agrupan en masas compactas, sin formar glándulas.

Fragmentada: el tumor se rompe en grupos pequeños y sueltos de células.

Los tumores con predominio de zonas fragmentadas tuvieron la peor evolución. Esa relación se mantuvo en los pacientes con tumores en estadio II y III, que son los casos en los que hoy cuesta más decidir el tratamiento después de la cirugía.

Tumor Arquitectura — LAOPINION Qué pasa en las zonas fragmentadas En las zonas fragmentadas, los núcleos de las células eran más redondos y regulares. En las zonas glandulares y sólidas, en cambio, predominaban los núcleos alargados. La forma redondeada también se asoció con un peor pronóstico.

El estudio también mostró que, en esas zonas, las células cambian de estado. Pierden las características de las células madre típicas del intestino y adquieren rasgos parecidos a los de las células fetales o de reparación de tejidos. También muestran señales de un proceso que las ayuda a desprenderse y desplazarse, asociado a la diseminación del cáncer.

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Según los autores, la fragmentación empieza en el borde del tumor, donde invade el tejido sano, y desde ahí avanza hacia el centro.

El papel de la presión y del entorno Los experimentos con organoides ayudaron a explicar ese proceso. Cuando las células tumorales quedan comprimidas, se apaga una de las señales que mantienen su estado de célula madre típica y aparecen los estados más agresivos.

Las células del entorno del tumor también influyen. Los fibroblastos, que forman parte del tejido que rodea al cáncer, liberan señales que aumentan la capacidad de las células tumorales de invadir.

Para los investigadores, la arquitectura del tumor y el estado de sus células se alimentan entre sí: la forma del tejido cambia el comportamiento de las células, y ese comportamiento cambia a su vez la forma del tejido.

Cancer Colorrectal Rastreo — LAOPINION Qué puede significar para los pacientes Hoy, el pronóstico del cáncer colorrectal se define sobre todo por el estadio, es decir, cuánto se extendió la enfermedad, y por algunas características del tumor. Según el estudio, el análisis de la arquitectura aporta información que esos indicadores no captan del todo.

Por ahora es una herramienta de investigación. Si se confirma en otros grupos de pacientes, el análisis automático de las biopsias podría ayudar a identificar qué personas tienen más riesgo y necesitan un seguimiento más estricto o un tratamiento más intenso.

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Un cáncer frecuente Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer colorrectal es el tercero más frecuente en el mundo y la segunda causa de muerte por cáncer. En 2022 hubo unos 1,9 millones de casos nuevos y más de 900.000 muertes.

En la Argentina es el segundo cáncer más frecuente y el segundo con más muertes. Según el Ministerio de Salud de la Nación, cada año se diagnostican más de 16.000 casos nuevos y mueren más de 7000 personas.

Entre los factores de riesgo, la OMS señala la edad, una dieta con mucha carne roja y procesada y pocas frutas y verduras, la falta de actividad física, el sobrepeso, el tabaco, el alcohol y los antecedentes familiares.

Cómo se detecta a tiempo El Programa Nacional de Prevención y Detección Temprana del Cáncer Colorrectal recomienda que las personas de 50 a 75 años sin antecedentes ni síntomas se hagan cada dos años un test de sangre oculta en materia fecal. Si el resultado es positivo, hay que hacer una colonoscopia, que permite encontrar y sacar pólipos antes de que se conviertan en cáncer.