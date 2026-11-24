VIH: el 95 % de los pacientes en tratamiento en España tiene el virus controlado, pero el estigma persiste incluso entre médicos

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Salud

Un estudio con más de 10.000 pacientes muestra un avance en 15 años. Una encuesta revela que muchos profesionales de la salud desconocen qué implica.

El 95 % de las personas con VIH que reciben tratamiento en España tiene el virus suprimido, en niveles que hacen prácticamente nula la transmisión por vía sexual. Así lo indica un estudio del Instituto de Salud Carlos III presentado en el congreso de Gesida, donde otros trabajos mostraron que el estigma persiste, incluso entre profesionales de la salud.

Qué muestra el estudio. El trabajo, realizado por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, analizó datos de 10.394 personas con VIH recogidos entre 2011 y 2025. Se presentó en el XVII Congreso Nacional de Gesida, el Grupo de Estudio del Sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, que se realiza en Oviedo.

Los investigadores consideraron que el virus estaba suprimido cuando la última medición mostraba menos de 200 copias por mililitro de sangre. En los últimos 15 años, la proporción de pacientes en esa situación aumentó 10 puntos, hasta llegar al 95 %. En el conjunto del período, el 7,7 % no había logrado la supresión.

Las autoras aclararon que la cifra no es exactamente una estimación nacional, porque la participación de los centros es voluntaria y los datos provienen de hospitales, donde pueden tener más peso los pacientes con cuadros más graves. Aun así, consideran que el resultado es una aproximación fiel a la situación de las personas con VIH atendidas en el sistema de salud público español.

Quiénes tienen más dificultades. El estudio también identificó factores asociados con una menor probabilidad de controlar el virus. Las personas desempleadas tenían un 40 % más de probabilidades de no alcanzar la supresión que las que trabajaban, y las que vivían solas, un 34 % más que las que vivían acompañadas. Los menores de 24 años tenían el doble de probabilidades de no lograrla que los mayores de 50.

Qué significa tener el virus suprimido. El tratamiento antirretroviral reduce la cantidad de virus en la sangre. Cuando esa cantidad baja de determinado umbral, la transmisión por vía sexual es prácticamente nula. Ese principio se resume en la consigna «indetectable es igual a intransmisible».

El estigma, también en los consultorios Otros trabajos presentados en el congreso muestran que ese avance no siempre se traduce en menos estigma. En una encuesta a más de 1300 pacientes, casi la mitad de quienes tenían el virus suprimido manifestó angustia ante la posibilidad de mantener relaciones sexuales con sus parejas, pese a que no corrían riesgo de transmitirlo.

El desconocimiento alcanza también a los profesionales de la salud. Según una encuesta realizada en 2023 a 1167 trabajadores de la salud en España por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) y la Sociedad Clínica Europea del Sida (EACS), dos de cada cinco no sabían que una carga viral indetectable implica que el virus no se transmite.

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Solo un tercio de los participantes había recibido formación específica sobre el estigma asociado al VIH. Además, el 42 % expresó preocupación por la posibilidad de contagiarse al extraer sangre a estos pacientes, y el 32 %, al curarles heridas, aunque las precauciones estándar permiten hacerlo de forma segura. Como la encuesta se respondió de manera voluntaria, sus resultados no representan al conjunto de los trabajadores de la salud del país.

Diferencias según la identidad de género Un tercer estudio, con datos de 29.197 personas con VIH atendidas en 20 hospitales de Cataluña y las Islas Baleares, encontró diferencias según la identidad de género. Aunque las personas trans y no binarias recibían tratamiento en la misma proporción que las cisgénero, alrededor del 96 %, entre estas últimas el 89,7 % tenía el virus suprimido, cinco puntos más que entre las personas trans y no binarias.

La diferencia fue mayor según el momento del diagnóstico. Entre las personas trans y no binarias diagnosticadas en forma tardía, cuando la infección ya había deteriorado el sistema inmunitario, solo el 75,3 % logró la supresión, frente al 86 % de quienes fueron diagnosticadas antes. Este trabajo usó un umbral más estricto, de menos de 50 copias por mililitro, por lo que sus cifras no son directamente comparables con las del primer estudio. Sus autores aclararon que la investigación no permite establecer las causas de esas diferencias.

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Lo que falta La presidenta de Gesida, María Velasco, sostuvo en declaraciones al diario El País que los datos muestran un avance, pero que el estigma continúa. «Vamos en la buena dirección», afirmó, aunque recordó que en España se siguen registrando más de 3200 infecciones nuevas por año, según el Ministerio de Sanidad.

La especialista destacó los esfuerzos para lograr diagnósticos más tempranos, reforzar la prevención y ampliar el acceso a la profilaxis previa a la exposición (PrEP), un medicamento que previene la infección en personas con mayor riesgo.