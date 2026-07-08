San Pedro: presentan un proyecto para actualizar el programa municipal de respuesta al VIH y otras infecciones

> San Pedro: presentan un proyecto para actualizar el programa municipal de respuesta al VIH y otras infecciones

Región

La iniciativa busca adecuar la normativa local a la legislación nacional vigente, fortalecer la prevención y garantizar el acceso al diagnóstico temprano.

El bloque de concejales de La Libertad Avanza presentó en el Concejo Deliberante de San Pedro un proyecto de ordenanza para actualizar el programa municipal de respuesta al VIH, las Hepatitis Virales, las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y la Tuberculosis, incorporando los avances científicos y el marco legal vigente.

Actualización de la normativa sanitaria en San Pedro La iniciativa propone derogar la Ordenanza Nº 5275, que dio origen al Programa Municipal de Lucha contra el SIDA, con el objetivo de adecuar las políticas públicas locales a la Ley Nacional Nº 27.675 de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Tuberculosis.

Según los autores del proyecto, la normativa vigente fue impulsada originalmente por la Cruz Roja Argentina Filial San Pedro y representó un importante avance para la época. Sin embargo, sostienen que los cambios científicos, legislativos y epidemiológicos registrados en los últimos años hacen necesaria una actualización integral que permita brindar respuestas acordes a las necesidades actuales.

La propuesta también busca garantizar el acceso a información basada en evidencia científica, promover el diagnóstico temprano, optimizar el uso de los recursos públicos y fortalecer las políticas de prevención.

El nuevo programa municipal de prevención y respuesta integral El texto establece la creación del Programa Municipal de Prevención y Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, declarando de Interés Municipal todas las acciones vinculadas con la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento de pacientes y la promoción de la salud.

Además, la iniciativa pone especial énfasis en el respeto por la dignidad de las personas, estableciendo que todas las políticas deberán desarrollarse evitando cualquier forma de discriminación, estigmatización o marginación.

Seguí leyendo Región El director de Defensa Civil de San Pedro lanzó duras críticas por los incendios en el Delta

Entre las principales acciones previstas se encuentran campañas de concientización en establecimientos educativos, clubes, organizaciones sociales, entidades religiosas y otros espacios comunitarios. También contempla la capacitación permanente del personal de salud municipal en bioseguridad y la disponibilidad de test voluntarios, gratuitos y confidenciales.

El Departamento Ejecutivo será el encargado de coordinar las acciones sanitarias y epidemiológicas en línea con la legislación nacional y provincial, garantizando además la protección de los datos personales y la confidencialidad de la información de los pacientes.

Comité de seguimiento y control del programa Otro de los puntos centrales del proyecto es la creación de un Comité de Seguimiento que tendrá como función evaluar el funcionamiento del programa y proponer nuevas acciones para fortalecer las políticas sanitarias locales.

Este organismo estará integrado por dos representantes del Departamento Ejecutivo, dos concejales y un representante de cada asociación intermedia con personería jurídica que trabaje en la temática. Entre sus funciones figuran el monitoreo de las acciones implementadas, la promoción de convenios con instituciones educativas y colegios profesionales, y la elaboración de recomendaciones para mejorar la respuesta sanitaria.