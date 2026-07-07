> San Pedro: El Museo Paleontológico suma imágenes inéditas del rescate de las históricas dragalinas en Lechiguanas

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Un archivo con 35 fotografías documenta el rescate de cuatro gigantescas dragalinas abandonadas en las Islas Lechiguanas desde la década de 1960.

El Museo Paleontológico de San Pedro incorporó a su Archivo de Documentación Histórica una colección de 35 fotografías inéditas que reconstruyen uno de los operativos de rescate de maquinaria más complejos realizados en el delta bonaerense. Las imágenes retratan la recuperación de cuatro enormes dragalinas que permanecieron décadas sepultadas entre el agua y el barro en las Islas Lechiguanas.

Donación de un valioso archivo histórico al Museo Paleontológico Las fotografías fueron donadas por Rodolfo Nelson González, fundador de la empresa Tecmaco de Campana y uno de los protagonistas del operativo de recuperación llevado adelante en 1991. La incorporación del material fue posible gracias a la gestión de Claudio Navarrete, quien estableció el vínculo con el Grupo Conservacionista del Museo tras conocer las publicaciones de la institución.

El conjunto de imágenes pasa a integrar el Archivo de Documentación Histórica del museo y representa un importante aporte para preservar la memoria del patrimonio industrial y del desarrollo técnico de la región.

La historia de las dragalinas abandonadas en las Islas Lechiguanas El origen de estas imponentes máquinas se remonta a comienzos de la década de 1960, cuando un proyecto impulsado por el Estado y el sector privado buscó incorporar más de 11.000 hectáreas isleñas a la producción agropecuaria.

Para construir los terraplenes se importaron desde Estados Unidos cuatro dragalinas BLH Lima Hamilton 1200 SC, equipos de aproximadamente 120 toneladas que, en ese momento, figuraban entre los más grandes de su tipo que habían ingresado al país.

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Sin embargo, una fuerte inundación destruyó las defensas de tierra, provocó el fracaso del emprendimiento y dejó las enormes máquinas bajo el agua y el barro. Con el paso del tiempo, además, sufrieron el saqueo de gran parte de sus componentes.

El rescate de 1991 que quedó registrado en fotografías inéditas Tres décadas después del abandono, Rodolfo Nelson González adquirió las estructuras en un remate judicial y puso en marcha una compleja operación para recuperarlas en la zona del Arroyo Los Lobos, sobre el río Paraná Guazú.

El trabajo se extendió durante casi un año y obligó a los operarios a instalarse durante semanas en el humedal utilizando el barco "ALPA", excavadoras, tractores y casillas habitacionales. Para extraer cada dragalina fue necesario abrir canales paralelos y diseñar sofisticados sistemas de aparejos que permitieran trasladar las estructuras hasta los planchones de transporte, una tarea que podía demandar hasta veinte días por cada unidad.