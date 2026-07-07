Bomberos de San Pedro controlaron un incendio de gran magnitud cerca de la termoeléctrica y evitaron su propagación

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El jefe de Bomberos explicó cómo fue el operativo para contener el incendio rural en San Pedro, que consumió vegetación, cubiertas y residuos plásticos.

El intenso incendio registrado en la zona rural de la ciudad de San Pedro generó alarma por las densas columnas de humo negro visibles desde distintos puntos del distrito. Los Bomberos Voluntarios lograron contener el avance del fuego y evitar que alcanzara campos vecinos y áreas cercanas a la Central Termoeléctrica.

Incendio rural: el fuego avanzó sobre vegetación y residuos El siniestro se produjo en un sector de difícil acceso, ubicado a unos dos kilómetros de la Ruta 191 y en las inmediaciones de la Central Termoeléctrica. Al llegar al lugar, los Bomberos Voluntarios encontraron un incendio de importantes dimensiones que afectaba tanto la vegetación como una importante cantidad de materiales altamente combustibles.

Según relataron vecinos de la zona, en ese sector funcionaría un basural clandestino, donde se acumulaban cubiertas, bidones, restos plásticos y otros residuos que alimentaron rápidamente las llamas.

El jefe de Bomberos explicó cómo se originó el incendio El comandante mayor Edgardo Epelde, jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de San Pedro, brindó detalles del operativo en declaraciones a FM Génesis.

"Exactamente el foco se desarrollaba a unos dos kilómetros de la central termoeléctrica. Lo que había en riesgo era un campo lindero donde había rastrojo de maíz. Si llegaba a agarrar rastrojo o no cortaba el incendio ahí, podía llegar a la termoeléctrica, aunque en principio estaba lejos el incendio", explicó.

Además, reveló que las primeras dotaciones habían sido desmovilizadas tras recibir información de que se trataba de una quema controlada.

"En una primera instancia, las dotaciones salieron, pero Policía Rural las hizo retornar estando en el lugar, diciendo que no había riesgo y que era una quema controlada. Después vuelve el llamado a que la quema se descontroló en ese transcurso de tiempo", indicó.

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Epelde agregó que el fuego se habría originado durante tareas de desmonte.

"Observamos que se estaba haciendo un desmonte de eucaliptos, habían quedado las ramas apiladas en dos o tres sectores y eso aparentemente es lo que esta gente estaba quemando, pero se les descontroló y se agarró la parte donde fue el incendio general", señaló.

Bomberos priorizaron evitar la propagación del fuego El jefe del cuerpo activo explicó que la estrategia consistió en impedir que las llamas avanzaran hacia los campos vecinos, ya que extinguir completamente el incendio resultaba prácticamente imposible por la magnitud del foco.

"Era un lugar donde había mucha arboleda, había cubiertas apiladas, había bidones y desechos plásticos, y el fuego agarró todo", describió.

Finalmente, sostuvo que los bomberos lograron circunscribir el incendio y evitar daños mayores.