Salud

Al prepararse para disfrutar de las actividades al aire libre durante este verano, no hay que olvidar tener un plan para mantener también saludables los ojos.

A medida que va aumentando la temperatura y los días se hacen más largos, solemos preocuparnos por cuidar más nuestra salud y ponernos en forma. Al prepararse para disfrutar de las actividades al aire libre durante este verano, no hay que olvidar tener un plan para mantener también saludables los ojos.

Las siguientes son cinco formas de mantenerlos protegidos y sanos durante la temporada estival.

Evitar que los ojos “se quemen con el sol” Cuando la luz del sol se refleja en el agua, en la arena o en otras superficies altamente reflectivas y llega a los ojos, puede causar una afección muy dolorosa que se conoce como fotoqueratitis. Esto ocurre cuando los rayos ultravioleta (UV) del sol queman la superficie del ojo. El dolor, el enrojecimiento, la visión borrosa e incluso una pérdida transitoria de visión son los síntomas de esta afección. Evitar la fotoqueratitis mediante el uso de anteojos de sol marcados con la leyenda “100% de protección UV”. Usar también un sombrero de ala ancha para mayor protección ocular.

Evitar el “ojo de nadador” en la pileta Las piletas pueden ser muy agresivas para los ojos. Los químicos que se utilizan para mantener limpia el agua, como el cloro, pueden afectar la película lagrimal natural que mantiene húmedos y sanos los ojos. El resultado es el enrojecimiento de los mismos y una sensación de arena, así como visión borrosa. Entonces se los debe mantener confortables y bien protegidos mediante el uso de antiparras para natación en la pileta, lavándose la cara, tan pronto se salga de la misma, con los ojos cerrados y abundante agua fresca.

Evitar el síndrome de ojo seco Permanecer al aire libre a alta temperatura, en ambiente seco o con demasiada brisa, puede producir una irritación ocular común conocida como ojo seco. Los ambientes calientes y secos afectan la película lagrimal y secan la superficie ocular. Para proteger los ojos en estas condiciones, se deben utilizar anteojos de montura envolvente para evitar que el viento golpee su superficie. Pedirle al oftalmólogo la indicación de lágrimas artificiales apropiadas para su caso (de preferencia las que no tienen conservantes) para mantener de ese modo, los ojos húmedos y frescos.

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No jugar con la seguridad de los ojos Pasar más tiempo al aire libre significa más trabajo en exteriores y más distracción. Ya sea que se esté cortando el césped, arreglando el jardín o haciendo deportes, usar siempre la protección ocular adecuada.

Más de la mitad de las lesiones oculares se producen en el hogar, sin embargo, sólo una de cada tres personas utiliza protección ocular cuando debería hacerlo. Es mejor prevenir antes que aparecer en las estadísticas de lesionados.

Dejar el cigarrillo El humo del cigarrillo, incluyendo el que se aspira como fumador pasivo, no sólo empeora el ojo seco sino que constituye un factor de riesgo de muchas enfermedades oculares, incluyendo cataratas, degeneración macular y otras. Dejar de fumar reduce el riesgo de tener enfermedades oculares y otros problemas serios de salud. Si fuma, el verano es un buen momento para dejar de hacerlo.