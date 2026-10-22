Orgullo Ramallo denunció publicaciones discriminatorias en redes sociales y pidió un pronunciamiento del Concejo

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La organización presentó una nota para repudiar contenidos que ridiculizan a una persona LGBT+ por su expresión de género y reclamó mayor responsabilidad en el ámbito digital.

Orgullo Ramallo presentó una nota ante el Concejo Deliberante para cuestionar publicaciones en redes sociales que, según denunció, ridiculizan a una persona de la comunidad LGBT+ por su expresión de género. El colectivo advirtió sobre las consecuencias de estos mensajes y reclamó un posicionamiento institucional frente a situaciones de discriminación y hostigamiento.

Orgullo Ramallo cuestionó publicaciones discriminatorias en redes sociales El documento fue ingresado el 19 de octubre y hace referencia a la difusión de fotografías de un militante durante la última Marcha Federal Universitaria. En las imágenes se lo observa vistiendo prendas socialmente asociadas a lo femenino, que luego habrían sido utilizadas para realizar expresiones discriminatorias y estigmatizantes.

Desde la organización señalaron que este tipo de contenidos no pueden considerarse simples opiniones cuando buscan exponer, ridiculizar o humillar a una persona por su identidad o expresión de género.

En ese sentido, el colectivo remarcó que la vestimenta y la apariencia personal no justifican agresiones ni descalificaciones. “La vestimenta de una persona no habilita la burla, el hostigamiento ni la descalificación”, expresaron en la presentación.

El reclamo por la violencia y la discriminación en las redes Orgullo Ramallo también puso el foco en la responsabilidad que implica publicar y compartir contenidos en plataformas digitales. Según planteó, los mensajes que circulan en redes sociales pueden alcanzar una amplia difusión y contribuir a reproducir prejuicios que afectan la dignidad de las personas.

La organización advirtió que las expresiones que convierten la apariencia, la vestimenta o las formas de expresión personal en motivo de burla contribuyen a reforzar mecanismos de exclusión. Por ese motivo, cuestionó que estas situaciones sean minimizadas o presentadas como bromas sin consecuencias.

El colectivo sostuvo, además, que la libertad de expresión no debería utilizarse como justificación para naturalizar agresiones. La preocupación se centra en cómo determinados discursos pueden profundizar la discriminación hacia las diversidades sexuales y de género y afectar la convivencia social.

El pedido al Concejo Deliberante y la defensa de los derechos LGBT+ A través de la nota, Orgullo Ramallo solicitó un posicionamiento frente a lo sucedido y destacó la importancia de que quienes participan del debate público asuman la responsabilidad por sus palabras y acciones.

La presentación también plantea la necesidad de promover una convivencia basada en el respeto, la igualdad y los derechos humanos, sin que la identidad, la expresión de género o la apariencia de una persona se conviertan en motivos de hostigamiento.

“No hay libertad para discriminar ni convivencia democrática posible cuando se pretende negar la dignidad de otras personas”, sostiene el documento presentado por la organización.