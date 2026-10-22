Ramallo: cuestionan al oficialismo y advierten que el Concejo funciona como una “escribanía” del Ejecutivo

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El concejal Germán Iribarria criticó la aprobación de la ordenanza de tránsito pesado sin mayor consenso y reclamó más participación de camioneros, productores y comerciantes.

El concejal de la Vecinal 24 de Octubre de Ramallo, Germán Iribarria, cuestionó el tratamiento de la ordenanza que regula el tránsito pesado en el distrito y apuntó contra el oficialismo por avanzar con su aprobación sin profundizar el debate. El edil sostuvo que era necesario escuchar a los sectores involucrados y advirtió sobre el funcionamiento del Concejo Deliberante.

Tránsito pesado en Ramallo: el reclamo por mayor participación Iribarria cuestionó que la ordenanza se aprobara por mayoría el jueves pasado, pese a las objeciones planteadas por los bloques opositores. Según sostuvo, antes de avanzar con una normativa que tendrá efectos durante años, era necesario convocar a quienes utilizan los caminos y padecen las consecuencias de la circulación de camiones.

“Me parece que los que tienen que opinar y debatirlo son los protagonistas, quienes lo sufren, lo tienen que transitar, lo tienen que usar”, afirmó el concejal al explicar la postura de su bloque.

La Vecinal 24 de Octubre había solicitado que el expediente regresara a comisión para profundizar el análisis, despejar dudas y evaluar modificaciones. Sin embargo, el proyecto continuó su tratamiento y terminó siendo aprobado por la mayoría oficialista.

El edil aclaró que su espacio no se opone a ordenar el tránsito pesado, sino que cuestiona la manera en que se elaboró y aprobó la regulación. “Estábamos convencidos de que el tránsito pesado hay que ordenarlo. Es una materia pendiente, pero me parece que tendría que haber sido un trabajo más en conjunto”, expresó.

Las dudas sobre los recorridos y la circulación de camiones Entre los aspectos que Iribarria consideró necesario revisar se encuentran las precisiones sobre los recorridos habilitados para el tránsito pesado y las alternativas previstas ante situaciones imprevistas, especialmente durante los días de lluvia.

En ese sentido, propuso incorporar un mapa georreferenciado de acceso público que permita consultar los caminos autorizados, los horarios de circulación, los espacios de estacionamiento y las zonas destinadas a carga y descarga.

La iniciativa, según el planteo del concejal, permitiría que camioneros, productores rurales, comerciantes y otros usuarios cuenten con información clara para organizar sus actividades y evitar inconvenientes derivados de la aplicación de la normativa.

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Iribarria también consideró que extender el debate no habría generado mayores dificultades frente a una regulación que permanecerá vigente durante un período prolongado. “Todo lo que sea para enriquecer algo, diez días más, quince días más, no cambia la situación”, sostuvo.

Su planteo apuntó a la necesidad de aprovechar el trabajo en comisión para incorporar observaciones, evaluar alternativas y construir una norma que contemple las distintas realidades del distrito.

La crítica al Concejo Deliberante y el rol del oficialismo El cuestionamiento de Iribarria excedió la discusión puntual sobre el tránsito pesado y volvió a poner en debate el funcionamiento del Concejo Deliberante de Ramallo. El edil cuestionó una dinámica legislativa en la que, según su interpretación, la mayoría oficialista termina imponiendo sus decisiones sin dar suficiente lugar a los planteos de la oposición.

La advertencia sobre el riesgo de que el cuerpo legislativo funcione como una “escribanía” del Ejecutivo apunta precisamente a la posibilidad de que los proyectos impulsados por el gobierno municipal se aprueben sin un intercambio profundo ni cambios surgidos de las observaciones de otros bloques.

Para el concejal, el debate legislativo debería permitir revisar las iniciativas, escuchar a los sectores afectados y mejorar las propuestas antes de convertirlas en ordenanzas. La discusión sobre el tránsito pesado quedó así vinculada a una cuestión más amplia: el papel del Concejo como ámbito de deliberación, representación y control de las decisiones del Ejecutivo.

Por otra parte, Iribarria destacó el respaldo unánime que obtuvo una resolución presentada por su bloque para solicitar a Vialidad Provincial obras y señalización preventiva en el kilómetro 7 de la ruta 51, un sector donde se acumula agua sobre la calzada durante las lluvias.