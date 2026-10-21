Ramallo inicia una diplomatura en Administración y Gestión Industrial con más de 200 preinscriptos

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Región

La propuesta se dictará en el Centro Universitario José Orlando Gaeto, en el marco del programa Puentes bonaerense y en articulación con la Universidad Nacional de General Sarmiento.

El Centro Universitario José Orlando Gaeto de Ramallo comenzará este miércoles 21 de octubre con el dictado de la Diplomatura en Administración y Gestión Industrial, una propuesta de formación universitaria que busca ampliar las oportunidades educativas y brindar herramientas para el desarrollo del sector productivo. La iniciativa cuenta con participantes de distintas localidades de la región y registró más de 200 preinscriptos.

La primera clase de la diplomatura se realizará en Ramallo El inicio de la capacitación está previsto para las 18:00 en la sede del Centro Universitario José Orlando Gaeto, ubicada en Oliva 1210. Según informaron desde la organización, el primer encuentro será presencial y tendrá carácter obligatorio para todas las personas inscriptas.

Además, solicitaron a los participantes asistir con puntualidad y llevar los materiales necesarios para tomar apuntes durante la clase.

La propuesta forma parte de las alternativas de educación superior que se desarrollan en Ramallo para facilitar el acceso a la formación universitaria sin necesidad de trasladarse a otras ciudades. En esta oportunidad, la convocatoria también reúne a personas de diferentes puntos de la región, lo que amplía el alcance de la iniciativa más allá del ámbito local.

Qué contenidos abordará la Diplomatura en Administración y Gestión Industrial La diplomatura está orientada a fortalecer los conocimientos y las competencias vinculadas con la administración y la gestión dentro del ámbito industrial. Entre sus principales objetivos se encuentra brindar herramientas para la planificación, la organización y la administración de procesos, con aplicación en empresas y otras organizaciones relacionadas con la actividad productiva.

La formación apunta a contribuir al desarrollo de capacidades que permitan mejorar la organización del trabajo, optimizar los procesos internos y fortalecer la toma de decisiones en distintos espacios laborales.

En un contexto en el que las empresas requieren personal con conocimientos específicos para gestionar sus actividades, este tipo de capacitaciones representa una alternativa para incorporar herramientas vinculadas con las necesidades del entramado industrial y productivo.

El interés que despertó la propuesta quedó reflejado en la etapa de inscripción. De acuerdo con información difundida previamente por el Municipio, más de 200 personas se habían preinscripto para participar de la diplomatura.

El programa Puentes busca ampliar el acceso a la educación superior La iniciativa se desarrolla en el marco del programa Puentes, una política del Gobierno de la provincia de Buenos Aires destinada a ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior en el interior bonaerense.

El programa promueve la articulación entre los municipios y las universidades públicas para acercar carreras y propuestas de formación a distintas localidades, con el objetivo de reducir las dificultades que enfrentan quienes necesitan trasladarse a los grandes centros urbanos para continuar sus estudios.

En Ramallo, la diplomatura se lleva adelante junto con la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), en una propuesta que combina la formación universitaria con contenidos vinculados con la actividad económica y productiva de la región.