Pergamino

Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial acordaron modificaciones en los registros de conducir. Afectan a las categorías de camiones de más de 12.000 kilos y a vehículos de emergencia.

El Gobierno bonaerense aprobó una modificación al convenio firmado con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) que establece nuevas condiciones para la emisión de licencias profesionales de conducir. Las modificaciones ya están vigentes y afectan a las categorías de camiones de más de 12.000 kilos y a vehículos de emergencia.

El cambio permitirá que la Provincia continúe otorgando determinados registros profesionales con validez exclusiva dentro del territorio bonaerense, mientras que las licencias de alcance interjurisdiccional se regirán por el esquema acordado con Nación.

La modificación reserva a la Provincia la facultad de emitir licencias profesionales de las subclases C1, C2, D1, D2, D3 y E2, que tendrán validez únicamente en territorio bonaerense. En esos casos, los registros deberán incluir la leyenda “Jurisdiccional” en el apartado de observaciones para dejar constancia de esa limitación.

El decreto también establece un tratamiento particular para las licencias profesionales de la subclase D4 de alcance interjurisdiccional, que podrán tramitarse bajo las exigencias previstas en la Ley Provincial 13.927 y su reglamentación para las categorías profesionales. La misma disposición alcanza a sus subclases complementarias A, B y C.