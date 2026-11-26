Celeste Montarana regresó a su casa y continuará con la recuperación tras el ataque a tiros en Arrecifes
La joven de Pergamino, de 21 años, recibió el alta para continuar con un tratamiento ambulatorio. Deberá realizar controles médicos y consultas con especialistas luego de las graves lesiones sufridas durante el operativo policial.
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Celeste Montarana regresó este jueves a su casa para continuar con el tratamiento ambulatorio de recuperación, luego de permanecer internada por las graves heridas de bala que sufrió durante un operativo policial en Arrecifes.
La joven de 21 años deberá afrontar nuevos controles médicos y consultas con especialistas para evaluar su evolución después de las intervenciones quirúrgicas.
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Continúa en recuperación.
La noticia del regreso al hogar fue confirmada por sus padres, quienes explicaron que, a partir de ahora, Celeste deberá continuar bajo seguimiento médico y cumplir con distintas instancias de atención especializada. Si bien ya no necesita permanecer internada, el proceso de recuperación todavía demanda cuidados y controles periódicos.
Entre las próximas consultas previstas se encuentran las relacionadas con nefrología, debido a las consecuencias que dejaron las lesiones en su organismo y la pérdida de uno de sus riñones. También deberá ser atendida por especialistas en dermatología, además de mantener el seguimiento con su médico de cabecera por las intervenciones quirúrgicas a las que fue sometida.
De acuerdo con lo informado por sus familiares, los primeros controles se realizarían dentro de un plazo de 15 a 20 días. Posteriormente, las consultas pasarían a tener una frecuencia mensual, aunque el cronograma definitivo dependerá de las indicaciones del profesional que supervise su evolución.
El regreso a su vivienda representa un avance importante después de varias semanas de internación, procedimientos médicos y traslados entre centros asistenciales. Sin embargo, la recuperación será progresiva y requerirá un acompañamiento médico sostenido para controlar las secuelas de las heridas.
El operativo policial en Arrecifes
Celeste Montarana, oriunda de Pergamino, resultó gravemente herida durante un procedimiento policial ocurrido en la madrugada del domingo 25 de octubre de 2026, en jurisdicción de Arrecifes. La joven viajaba junto a otros ocupantes en un Volkswagen Gol blanco que no detuvo la marcha ante un control policial.
La situación derivó en una persecución que se extendió durante aproximadamente seis kilómetros y finalizó a la altura del kilómetro 180 de la Ruta Nacional 8. En esas circunstancias, efectivos policiales efectuaron disparos contra el vehículo y dos de las ocupantes resultaron heridas de arma de fuego.
Celeste recibió dos impactos de bala que le provocaron lesiones de extrema gravedad. Como consecuencia del ataque, sufrió la pérdida de un riñón, daños internos en el aparato digestivo y lesiones en la arteria cava, una estructura vascular de vital importancia para la circulación sanguínea.
En el mismo episodio también resultó herida su amiga Maite Azcona, de 23 años, quien viajaba en el automóvil.
Traslados y atención médica
Luego de recibir las primeras atenciones en Arrecifes, Celeste fue derivada al Hospital San José de Pergamino, donde permaneció bajo asistencia médica mientras se evaluaba la complejidad de su cuadro clínico.
Debido a la gravedad de las lesiones y a la necesidad de realizar estudios y tratamientos de mayor complejidad, el lunes 2 de noviembre fue trasladada mediante un avión sanitario al Hospital San Martín de La Plata.
En ese establecimiento recibió atención especializada y continuó con el seguimiento de las consecuencias provocadas por los proyectiles. Su evolución permitió posteriormente avanzar hacia una nueva etapa del tratamiento, que desde este jueves podrá continuar en su domicilio, aunque con controles médicos y consultas programadas.
La investigación por violencia institucional
En paralelo con la recuperación de Celeste, continúa la investigación judicial destinada a establecer las circunstancias en las que se produjo el procedimiento policial y determinar las eventuales responsabilidades de los efectivos que participaron del operativo.
La causa está a cargo del fiscal Darío Giagnorio, integrante del Departamento Judicial de San Nicolás y especializado en investigaciones vinculadas con hechos de violencia institucional.
El padre de Celeste contó que el domingo mantuvo contacto con el fiscal que se presentó en Arrecifes y que recibió explicaciones sobre el estado inicial de las actuaciones. También señaló que todavía no había tenido la oportunidad de conversar personalmente con el funcionario judicial que quedó posteriormente a cargo de la investigación.
La pesquisa deberá reconstruir el desarrollo del procedimiento, establecer qué sucedió durante los aproximadamente seis kilómetros de persecución y determinar en qué circunstancias se efectuaron los disparos contra el Volkswagen Gol. También deberá precisar cuál fue la intervención de cada uno de los agentes policiales involucrados.
Efectivos desafectados del servicio
Como parte de las primeras medidas administrativas, dos efectivos policiales fueron desafectados preventivamente de sus funciones por disposición de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Además, sus armas reglamentarias fueron secuestradas para la realización de las pericias correspondientes, con el propósito de establecer si fueron utilizadas durante el episodio y cotejar los elementos balísticos incorporados a la investigación.
La causa deberá contemplar tanto las circunstancias que motivaron la persecución, luego de que el vehículo no acatara la orden de detenerse, como el accionar de los uniformados durante el procedimiento y la utilización de sus armas de fuego.
El caso generó preocupación por la gravedad de las lesiones sufridas por Celeste Montarana y Maite Azcona, pero también por los interrogantes que rodean el desarrollo del operativo policial en la Ruta Nacional 8.
Mientras Celeste inicia una nueva etapa de recuperación en su casa, la investigación judicial deberá avanzar sobre las pruebas reunidas para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. La evolución médica de la joven y el avance de la causa constituyen dos aspectos centrales de un episodio que tuvo un fuerte impacto en Pergamino y Arrecifes.