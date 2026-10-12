Alfonso Domenech avanzó ocho puestos en la final y terminó 14° en Mendoza

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Luego del puesto 26 el sábado en la clasificación, revirtió su actuación el domingo para meterse en el Top 15 en la final tras largar 22°. Fue su tercera presentación con el Honda Civic de la escuadra de Mauro García, que llegó al podio con el segundo puesto de Mauricio Lambiris.

El Autódromo Ciudad de San Martín, en la provincia de Mendoza, fue el escenario el fin de semana de la décima cita del calendario de la Clase 3 del Turismo Nacional. Allí, el pergaminense Alfonso Domenech completó un trabajo de menor a mayor para finalizar decimocuarto, logrando así su mejor resultado desde que se subió al Honda Civic del equipo local MG-C Pergamino.

Tras no poder largar la final en Oberá y luego de culminar 15° en Río Cuarto, el campeón 2016 de la Clase 2 y 2024 de la Clase 3 llegó a suelo cuyano con expectativas renovadas para su tercera participación con el Honda Civic de la escuadra de Mauro García. Y aunque el fin de semana presentó complicaciones, el balance general terminó siendo positivo.

La actividad oficial comenzó el sábado con los entrenamientos, donde Domenech se mostró competitivo ubicándose en los puestos 11° y 10°. Sin embargo, al momento de clasificar el panorama cambió y quedó relegado al 26° lugar, a 2s. 119/1.000 de la pole. "En los entrenamientos estábamos más o menos bien, lejos en los tiempos pero cerca en puestos ya que estuvimos siempre por el puesto 10, pero la clasificación fue mala. No sé si nos tocó un juego de gomas malo porque fueron las mismas que después usamos en la serie y anduvimos re mal", explicó “Alfon”.

Esa merma en el rendimiento se trasladó a la segunda serie, donde finalizó octavo, lo que lo obligó a partir desde la 22ª colocación en la final del domingo. En la competencia decisiva, Domenech batalló entre los puestos 18 y 20 durante gran parte del recorrido. Sobre los giros finales, y gracias a los ajustes previos, logró imponer un ritmo firme que le permitió avanzar hasta cruzar la meta en el puesto 13. Posteriormente, sufrió el recargo de una posición por haber superado a José Manuel Urcera bajo bandera amarilla, quedando clasificado definitivamente en el 14° puesto.

"Para la final el equipo hizo un par de cambios, pusimos otro juego de neumáticos y el auto anduvo bien, pudimos avanzar con un buen ritmo", destacó Domenech. A falta de dos fechas para el cierre del campeonato, el piloto de Pergamino se ubica 13° en la tabla anual con 127 puntos.

Seguí leyendo Deportes Alfonso Domenech avanzó en la final y terminó 15° en Río Cuarto

Podio para el MG-C Pergamino Más allá del avance de Domenech, la estructura pergaminense tuvo motivos para celebrar en grande, ya que el uruguayo Mauricio Lambiris -Ford Focus- (compañero de equipo de Alfonso) finalizó segundo, subiéndose nuevamente al podio. Lambiris mantuvo un intenso duelo con otro de los pilotos del equipo, Leonel Pernía (Ford Focus), quien debió abandonar por la rotura de la junta homocinética.

La carrera fue dominada de punta a punta por Javier Merlo (VW Virtus), quien se reencontró con el triunfo luego de poco más de cuatro años de sequía. El tercer escalón del podio fue para el mendocino Julián Santero (VW Virtus), tras superar a Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), que terminó cuarto.

Con estos resultados, la lucha por el título quedó con cinco aspirantes matemáticos. Agustín Canapino sigue al frente con 299 puntos y podría gritar campeón en la próxima fecha, ya que aventaja por 43 unidades a Santero. Facundo Chapur (232), Lambiris (224) y Jorge Barrio (214) también mantienen sus ilusiones.