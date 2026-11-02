Sábado de ilusión y domingo sin suerte para Alfonso Domenech en Concordia

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Tras clasificar quinto y mostrar un salto de calidad con el Honda Civic del equipo MG-C Pergamino, dos inconvenientes mecánicos le impidieron completar tanto la serie como la final en la undécima fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional. El triunfo fue para Julián Santero.

El Autódromo Ciudad de Concordia, Entre Ríos, fue escenario el fin de semana de la undécima y penúltima fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional. Allí, el pergaminense Alfonso Domenech pasó de la ilusión a la desazón: tras protagonizar el sábado su mejor clasificación desde que se subió al Honda Civic del equipo local MG-C Pergamino, dos inconvenientes mecánicos el domingo le impidieron ver la bandera a cuadros tanto en la serie como en la final.

Luego del 14° puesto conseguido en Mendoza -su mejor resultado desde su regreso al equipo de Mauro García-, el campeón 2016 de la Clase 2 y 2024 de la Clase 3 llegó al trazado entrerriano con la expectativa de pegar un salto de calidad en el rendimiento. Y el sábado logró plasmarlo en la pista. Tras ubicarse 26° y 18° en las tandas de entrenamientos, el momento de clasificar evidenció todo el potencial de la unidad: "Alfon" fue el más rápido de su grupo y se metió en una destacada quinta posición, con un registro de 1m. 49s. 432/1.000, quedando a 643/1.000 del poleman Julián Santero.

Un domingo para el olvido Lamentablemente para las aspiraciones del piloto pergaminense, la fortuna le dio la espalda el domingo. En su serie no tuvo una buena largada detrás de Facundo Chapur, pero rápidamente logró acomodarse y se lanzó a buscarlo en la lucha directa por el primer puesto. Sin embargo, cuando marchaba segundo y con ritmo para pelear adelante, la caja de velocidades dijo basta y lo obligó a desertar, diluyendo sus chances de sumar fuerte y de largar en las primeras filas de la final.

Pese al trago amargo de la mañana, el rendimiento mostrado en la clasificación invitaba a pensar en una positiva remontada en la final, competencia en la que debió largar desde el puesto 32 de la grilla. No obstante, tras apenas un par de vueltas, se rompió el volante del motor y posteriormente se dañó el radiador. El impulsor comenzó a levantar temperatura y Domenech debió ingresar a boxes para concretar su abandono. Con este resultado sin cosecha de unidades, el piloto de nuestra ciudad retrocedió dos lugares en el campeonato y ahora se ubica en el 15° puesto de la tabla anual con 127 puntos.

Seguí leyendo Deportes Alfonso Domenech avanzó ocho puestos en la final y terminó 14° en Mendoza

Santero ganó y le descontó a Canapino En la lucha por el campeonato, el mendocino Julián Santero (Volkswagen Virtus) se quedó con una victoria clave en Concordia -la tercera en el año y su cuarto podio consecutivo- tras contener en el tramo final los embates de Bautista Damiani (Volkswagen Vento GLI), quien finalizó segundo. El podio lo completó Thiago Martínez, mientras que Ever Franetovich y Fabián Yannantuoni cerraron los cinco primeros lugares.

Este triunfo le permitió a Santero llegar con chances matemáticas a la definición de la corona, la cual dirimirá mano a mano con el arrecifeño Agustín Canapino, quien arribó séptimo en suelo entrerriano. A falta de una sola cita, Canapino lidera el certamen con 320 puntos, con una ventaja de 22 unidades sobre el mendocino.