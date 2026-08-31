> Un fin de semana para el olvido: Alfonso Domenech no pudo largar la final en Oberá

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Tuvo un complicado estreno con el Honda Civic del MG C-Pergamino: sufrió la rotura del motor el sábado y abandonó en la serie por el desprendimiento de una rueda, por lo que no pudo largar la final. Cayó al 11º puesto del campeonato.

El cambio de equipo no tuvo el debut esperado para Alfonso Domenech. El piloto pergaminense vivió un fin de semana complicado en el autódromo Ciudad de Oberá, donde la Clase 3 del Turismo Nacional disputó la octava fecha de la temporada.

El campeón 2024 afrontó en Misiones su primera carrera con el Honda Civic del equipo MG C-Pergamino, luego de cerrar su etapa en el Saturni Racing y bajarse del Volkswagen Virtus. La expectativa por el estreno era grande, pero distintos inconvenientes fueron condicionando su actuación desde el sábado y terminaron dejando al pergaminense sin la posibilidad de disputar la final del domingo.

La actividad oficial comenzó el sábado con los dos entrenamientos previstos para la Clase 3. Domenech tuvo un rendimiento de menor a mayor: terminó 29º en el primer entrenamiento y sexto en el segundo, mostrando una evolución importante sobre el Honda Civic a medida que avanzaba la jornada.

En la clasificación había conseguido ubicarse inicialmente en el 14º lugar, pero recibió un recargo de cinco décimas debido al cambio de motor, realizado luego de una rotura. Como consecuencia de esa penalización, cayó hasta el 17º puesto de la clasificación, una situación que complicó su posición de partida para la serie del domingo.

La mala suerte volvió a aparecer El domingo, debido a la menor cantidad de participantes respecto de fechas anteriores, la Clase 3 disputó solamente dos series. Domenech integró la primera, pero allí sufrió el golpe más duro del fin de semana. Durante la competencia se le desprendió la rueda delantera izquierda del Honda Civic, lo que provocó su abandono y obligó a la salida del auto de seguridad. Esa serie terminó quedando en manos de Agustín Canapino.

El inconveniente dejó al equipo MG C-Pergamino con una tarea contrarreloj: intentar reparar el Honda para que Domenech pudiera ser parte de la final. El grupo de trabajo hizo todos los esfuerzos posibles, pero el tiempo no alcanzó. Finalmente, el auto no pudo quedar listo y el pergaminense no logró largar la competencia decisiva.

Julián Santero volvió al triunfo La final de la Clase 3 tuvo como vencedor a Julián Santero, quien volvió a ganar en la categoría después de poco más de un año. El mendocino, al mando de un Volkswagen Virtus atendido por Ambrogio Racing, completó las 18 vueltas y protagonizó una intensa disputa por la punta con Canapino.

El piloto de Arrecifes terminó segundo y volvió a subir al podio, mientras que Bautista Damiani consiguió su primer podio en Clase 3, al finalizar tercero con el Volkswagen Vento GLI del Saturni Racing. Sebastián Gómez y Jorge Barrio completaron las cinco primeras posiciones.