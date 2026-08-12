Mauro García: “El Honda quedó muy lindo para manejar y Alfonso lo va a disfrutar”

Deportes

El titular del MG-C Pergamino se refirió a cómo se gestó el regreso de Alfonso Domenech al equipo para subirse al Honda New Civic que utilizó Leonel Pernía. Aseguró que el piloto pergaminense se encontrará con “un auto que está funcionando muy bien”.

Ocho años después, dos protagonistas del automovilismo pergaminense vuelven a unir sus caminos en la Clase 3 del Turismo Nacional. El piloto Alfonso Domenech regresará al MG-C Pergamino, el equipo dirigido por Mauro García que se transformó en una de las principales referencias de la división mayor de la categoría, y desde la próxima fecha, el 30 de agosto en Oberá, Misiones, se subirá al Honda Civic que hasta la pasada presentación en San Juan Villicum condujo Leonel Pernía.

El reencuentro tiene un significado especial para Pergamino: por un lado, vuelve al equipo de la ciudad uno de sus pilotos más destacados de los últimos años, campeón de la Clase 2 en 2016 y de la Clase 3 en 2024; por otro, el MG-C vuelve a contar con un piloto pergaminense con el que ya compartió los primeros pasos en la categoría mayor del TN.

En diálogo con Fuera de Página, el programa de LA OPINION Play y FM 105.1, Mauro García contó cómo se produjo el regreso de Domenech. “Nos tomó un poco de sorpresa. Fue algo que se armó medio de casualidad”, explicó. La posibilidad surgió luego de confirmarse que Leonel Pernía continuaría desde Oberá con un auto nuevo construido por el equipo, lo que dejó disponible el Honda Civic que utilizó hasta San Juan. “Nos iba a quedar un auto libre. Se dio así y la verdad que nos pone muy contentos recibirlo a Alfonso y a toda su gente”, señaló García.

LA ENTREVISTA COMPLETA A MAURO GARCIA EN "FUERA DE PAGINA"

Un reencuentro tras ocho años Domenech había llegado a la Clase 3 en 2017 justamente de la mano del MG-C Pergamino con un Citroën C4 Lounge. Aquella primera experiencia continuó durante 2018 con un Ford Focus III. Después, piloto y equipo tomaron caminos diferentes, aunque ambos continuaron creciendo dentro del Turismo Nacional. Ahora volverán a trabajar juntos con un objetivo de que Domenech recupere protagonismo en la categoría para poner nuevamente a Pergamino en los primeros planos.

“Con Alfon empezamos medio de la mano en el TN”, recordó García. Y destacó que, pese a la separación deportiva, la relación con el piloto y su familia siempre se mantuvo. “Hemos tenido charlas como cualquier persona que se lleva bien. Estamos muy contentos de recibirlo”, afirmó.

Para el responsable del MG-C, además, la unión representa una satisfacción especial por el significado que tiene para la ciudad. “Los dos después hicimos caminos separados y a los dos nos fue bien. Es una alianza que tiene que seguir así. ¿Qué mejor para Pergamino que se pongan todos la camiseta de la ciudad?”, expresó.

Domenech, por su parte, afrontará el cambio después de una etapa junto al Saturni Racing y al Volkswagen Virtus. El reglamento establece que, una vez realizado el cambio, deberá continuar con la nueva marca hasta el final de la temporada. Por eso, el Honda Civic del MG-C será su auto para las cinco fechas que restan del campeonato.

El Honda en un gran momento El auto que recibirá Domenech no es una unidad que el equipo deba comenzar a desarrollar desde cero. Por el contrario, llega a sus manos después de una intensa evolución junto a Pernía. El tandilense se despidió del Honda en San Juan Villicum con un tercer puesto, cerrando de la mejor manera su etapa con ese vehículo. García explicó que durante esta parte del año trabajaron especialmente en su puesta a punto y que el auto quedó “muy finito” y noble para manejar.

“Es un auto que quedó funcionando muy bien. Con ‘Leo’ lo hemos desarrollado en esta parte del año. Quedó muy lindo para manejar y creo que Alfonso lo va a disfrutar y no tengo dudas de que lo va a llevar lo más adelante posible”, sostuvo.

Domenech ya tuvo su primer contacto con el Honda, donde se probó la butaca y comenzó a conocer la posición de manejo. Según García, el piloto se mostró entusiasmado y con “un aire renovado” ante el nuevo desafío.

Seguí leyendo Deportes Así lucirá el Honda de Alfonso Domenech en su regreso al MG-C Pergamino

Cuatro autos del MG-C en la C3 La llegada de Domenech marcará además un hecho inédito para la estructura pergaminense: por primera vez el MG-C tendrá cuatro autos en pista en la Clase 3 del Turismo Nacional. La escuadra continuará con Mauricio Lambiris (Ford Focus), actualmente tercero en el campeonato; Leonel Pernía, quien estrenará en Oberá el nuevo Ford Focus construido por el equipo, Leandro González (Chevrolet Cruze) y A ellos se sumará Domenech con el Honda Civic.

Con una Clase 3 que habitualmente reúne entre 30 y 35 autos en cada fecha, el MG-C pasará a representar más del 10% de la grilla de la categoría. Para García, la magnitud del proyecto es también una consecuencia del trabajo desarrollado durante años. “Es un poco el premio a tantos años de sacrificio y esfuerzo y de horas que le metemos en el taller”, afirmó.

El titular del equipo destacó además el nivel de los profesionales que integran la estructura, desde los ingenieros hasta los mecánicos. “Son todos chicos que se criaron en el MG-C y tienen el fin común de tratar de entregar lo mejor con profesionalismo y seriedad”, remarcó.

El estreno del Ford Focus Mientras Domenech se subirá al Honda New Civic, el MG-C pondrá en pista en Oberá otro de sus grandes proyectos de la temporada: el Ford Focus 0 km destinado a Pernía. El estreno se demoró más de lo previsto debido al rendimiento que mostró el Honda. García explicó que el equipo decidió priorizar el desarrollo de ese auto porque estaba dando buenos resultados y que eso retrasó el armado del nuevo Focus.

Sin embargo, el momento llegó. Pernía perdió terreno en el campeonato (marcha octavo) después del accidente sufrido en Termas de Río Hondo y, con cinco fechas por delante, el equipo considera que es el momento indicado para poner en pista el Focus y comenzar su evolución pensando también en 2027. “Nos van a servir todas estas fechas que quedan para desarrollarlo y para ver en qué nivel realmente está el Ford Focus”, explicó García.

El objetivo inicial será que el nuevo vehículo alcance el nivel del otro Ford Focus que ya tiene la estructura y que, a partir de allí, pueda convertirse en una herramienta competitiva para la próxima temporada.

Un balance positivo Después de las primeras siete fechas de las 12 previstas para la temporada, García realizó un balance positivo del funcionamiento del equipo, aunque reconoció que los resultados podrían haber sido todavía mejores. En San Juan Villicum, los tres autos del MG-C terminaron dentro de los 15 primeros: Pernía fue tercero, Lambiris sexto y González decimotercero. Además, Lambiris se ubica tercero en el campeonato (a 74 puntos del líder Agustín Canapino) y aparece como la principal esperanza del equipo para intentar pelear por el título.

El problema, según García, estuvo en los puntos que se escaparon durante el año. Lambiris tuvo que abandonar en dos fechas: en Paraná sufrió la rotura de una goma cuando marchaba segundo y atacaba al líder, mientras que en Rosario un problema de motor lo dejó sin la bandera a cuadros. “Perdimos dos fechas cuando los rivales no perdieron ninguna”, explicó. Por eso, aunque el piloto uruguayo del MG-C marcha tercero con una diferencia importante respecto de la punta, en el equipo consideran que la situación podría haber sido diferente de no mediar esos inconvenientes.

“Creo que el balance es positivo. Obviamente que queremos salir campeones y estamos lejos de eso, pero falta mucho todavía y le estamos metiendo. Nunca bajamos los brazos hasta el final”, afirmó García.

El campeonato y el reglamento La Clase 3 atraviesa una temporada de alto nivel, con Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) como principal dominador después de las primeras siete fechas. El arrecifeño ganó cuatro competencias y construyó una ventaja importante al frente del campeonato (aventaja por 44 puntos a Facundo Chapur). Sin embargo, García considera que algunos cambios reglamentarios aplicados esta temporada alteraron el equilibrio entre las distintas marcas y espera que la categoría revise esas cuestiones. “La categoría está pasando por un muy buen momento de nivel de equipos y pilotos, y creo que se manchó un poquitito”, opinó.