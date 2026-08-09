Douglas echó a "Terremoto" Cejas y comenzó la búsqueda de un nuevo DT

La Comisión Directiva de Douglas Haig desvinculó a Sebastián "Terremoto" Cejas como director técnico de su plantel profesional tras la derrota como local, el pasado sábado, ante San Martín de Formosa, por 4 a 1.

El traspié, tan duro como inesperado, fue la gota que colmó el vaso de una relación que venía resentida desde hace varios meses.

La dirigencia le comunicó la decisión a Cejas en la mañana de este domingo a la vez que decidió que Damián Bastianini asuma de manera interina como entrenador. Mientras tanto comenzó la búsqueda de un cuerpo técnico que, según se dijo, debe tener los pergaminos suficientes como para reencauzar al rojinegro hacia la clasificación a la fase decisiva del Torneo Federal A.