Alfonso Domenech dejó atrás el abandono en Termas y volvió a sumar: 12° en El Villicum

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El piloto pergaminense concluyó en el puesto 12 en la final de la Clase 3 del Turismo Nacional y mantuvo el décimo lugar en el campeonato, que lidera el arrecifeño Agustín Canapino.

Alfonso Domenech dejó atrás el abandono sufrido en la fecha anterior en Termas de Río Hondo y volvió a sumar puntos este fin de semana al finalizar 12° en la séptima fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional, disputada en el autódromo San Juan Villicum, donde la categoría compartió escenario con el Turismo Carretera, que llevó adelante una nueva edición del Desafío de las Estrellas.

El piloto pergaminense, campeón 2024 de la Clase 3, llegó a San Juan ubicado en el décimo puesto del campeonato y cerró la competencia en la misma posición del certamen, con 110 puntos.

La actividad comenzó el viernes con un cronograma especial debido a la presencia del TC. Domenech, con el Volkswagen Virtus del Saturni Racing, fue 17° en el primer entrenamiento y mejoró al 12° lugar en el segundo ensayo. En la clasificación volvió a ubicarse 17°, a 736 milésimas del poleman Jorge Barrio. Sin embargo, el sábado dio un paso adelante en la segunda serie. Con una actuación sólida terminó cuarto y, como esa batería resultó la más veloz de las tres, se aseguró el décimo puesto en la grilla de partida para la final.

Peleó entre los 10, pero perdió ritmo La final se disputó el domingo por la mañana. Domenech largó desde la quinta fila y durante buena parte de la prueba se mantuvo en el grupo de los 10 primeros (llegó a estar octavo). Sin embargo, con el transcurso de las vueltas el ritmo del Volkswagen Virtus fue decayendo y terminó cruzando la bandera a cuadros en el 12° puesto.

Si bien el resultado quedó por debajo de las expectativas, le permitió volver a sumar luego del abandono en Termas de Río Hondo y mantenerse en el Top 10 del campeonato.

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La final quedó en manos del arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), quien consiguió su cuarta victoria de la temporada luego de aprovechar el abandono de Ever Franetovich, líder de la carrera hasta que la rotura del motor de su Ford Focus lo obligó a desertar. Jorge Barrio (Chevrolet Cruze) terminó segundo, mientras que Leonel Pernía (Honda Civic) completó el podio. Con este resultado, Canapino lidera con autoridad el campeonato con 223 puntos, seguido por Facundo Chapur (179), Mauricio Lambiris (149), Julián Santero (147) y Jorge Barrio (140). La próxima fecha del Turismo Nacional será el 29 y 30 de agosto en el autódromo Ciudad de Oberá, en Misiones.

Podio del MG-C Pergamino El fin de semana fue muy positivo para el equipo pergaminense MG-C Pergamino, dirigido por Mauro García, que volvió a ser protagonista en la Clase 3. Leonel Pernía logró un valioso tercer puesto en la final, resultado que marcó la despedida del Honda Civic, ya que en la próxima fecha de Oberá estrenará un nuevo Ford Focus desarrollado íntegramente por la estructura de Pergamino.