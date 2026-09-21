Alfonso Domenech avanzó en la final y terminó 15° en Río Cuarto

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El piloto pergaminense protagonizó una positiva remontada en la novena final del año de la Clase 3 del Turismo Nacional: largó 24° y ascendió hasta el 15° puesto con el Honda Civic de MG-C Pergamino, sumando puntos para el campeonato.

Alfonso Domenech tuvo un positivo avance en la final de la novena fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional, disputada el fin de semana en el Autódromo Ciudad de Río Cuarto. El piloto pergaminense finalizó 15° con el Honda Civic del equipo MG-C Pergamino, luego de haber largado la competencia decisiva desde el 24° lugar.

La fecha representó además una revancha para Domenech después de un complicado paso por Oberá, donde en la fecha anterior no había podido siquiera tomar parte de la final. En su segunda presentación con el equipo de Mauro García, consiguió completar la competencia sumando puntos para el campeonato.

De menor a mayor El sábado, Domenech comenzó los entrenamientos con un 19° puesto, pero en el segundo ensayo logró una importante mejora en el rendimiento del Honda Civic y terminó 10°. Sin embargo, a la hora de clasificar no pudo repetir ese funcionamiento y quedó 23° (a 1s. 027/1.000 de la pole).

En la mañana del domingo disputó la segunda serie, en una batería marcada por los roces y las sanciones. Finalmente, quedó en el octavo lugar (había terminado 10° en pista), resultado que determinó su partida desde la 24ª posición en la grilla de la final.

En la competencia decisiva, Domenech protagonizó una carrera de recuperación. Batalló durante buena parte de la prueba y, en los últimos giros, consiguió avanzar varias posiciones para recibir por primera vez la bandera a cuadros en el puesto 19.

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Julián Santero, el ganador La final tuvo un desenlace inesperado. Lucas Vicino dominó prácticamente toda la competencia y parecía encaminado a conseguir su primera victoria en la Clase 3, pero en la última vuelta sufrió un inconveniente en el motor de su Toyota Corolla. Julián Santero (VW Virtus) aprovechó la situación, tomó la punta en los metros finales y consiguió su segunda victoria consecutiva en la categoría delante de Vicino.

El podio se completó con Leonel Pernía, quien logró su primer podio con el Ford Focus recientemente estrenado por MG-C Pergamino. Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), líder del campeonato, abandonó cuando marchaba sexto y sumó así su segundo abandono de la temporada.