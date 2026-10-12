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Hugo Velázquez ganó el Gran Premio Ciudad de Pergamino en El Panorámico

El nicoleño se impuso en el sprint final de la competencia que cerró la "Copa Dulio Ferraris". Aventajó a Raúl Turano y al local Sebastián Cianci. La jornada organizada por el Club Ciclistas Unidos Pergamino contó con reconocimientos a los ciclistas olímpicos de la ciudad.

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12 de octubre de 2026 a las 12:57 p. m.
Hugo Velázquez ganó el Gran Premio Ciudad de Pergamino en El Panorámico
Hugo Velázquez en lo más alto del podio del Gran Premio Ciudad de Pergamino.Foto: CLUB CICLISTAS UNIDOS PERGAMINO

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Fernando Bongiovanni
Fernando BongiovanniPeriodista

Un domingo espectacular se vivió en el circuito El Panorámico con la disputa del Gran Premio Ciudad de Pergamino "Copa Dulio Ferraris", bajo la organización del Club Ciclistas Unidos Pergamino. En la competencia principal, que le bajó el telón a la exitosa jornada de ciclismo, el nicoleño Hugo Velázquez se alzó con la victoria tras un electrizante sprint final.

En la prueba de fondo, que agrupó a las categorías Elite, Elite II, Sub 23 y Junior, Velázquez logró imponerse en los metros decisivos para superar al comodorense Raúl Turano, quien se quedó con el segundo lugar. El tercer escalón del podio fue para el pergaminense Sebastián Cianci, que venía de ganar en este mismo escenario dos semanas antes. El "Top 5" de la competencia central se completó con los mellizos de Chivilcoy, Emiliano Trozzi y Mauricio Trozzi, cuarto y quinto respectivamente.

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Emotivos homenajes y reconocimientos

En la previa del inicio de la competencia principal, el Club Ciclistas Unidos de Pergamino concretó homenajes y reconocimientos a grandes representantes del ciclismo de Pergamino y a quienes fueron propulsores de la creación del circuito El Panorámico.

Uno de los momentos más destacados fue el reconocimiento especial otorgado a Raúl Labbate, Hugo Pratissoli y Ermino Suárez, los tres ciclistas pergaminenses que supieron ser olímpicos: Labatte compitió en Montreal 1976, mientras que Pratissoli y Suárez lo hicieron en Barcelona 1992. Durante el emotivo acto se descubrió una placa que los recordará por siempre en las instalaciones del trazado pergaminense.

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Raúl Labbate, Hugo Pratissoli y Erminio Suárez fueron homenajeados por el Club Ciclistas Unidos Pergamino.

Además, se rindió homenaje a Dulio Ferraris -momento que contó con la presencia de sus familiares- y a Héctor "Cachi" Castro, por ser los grandes ideólogos del circuito El Panorámico y permanentes colaboradores de la disciplina. También hubo merecidas distinciones a María Marta Rodríguez y Graciela Torres, quienes una semana antes se habían coronado campeonas argentinas de rural bike en sus respectivas categorías, en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.

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María Rodríguez y Graciela Torres, flamantes campeonas argentinas de rural bike, recibieron un diploma.

Posiciones por categorías

En lo que respecta a las clasificaciones en las distintas divisionales que animaron el festival desde la mañana, en la categoría Mayores de 45 Caballeros el triunfo fue para el juninense Marcelo Madrea, seguido por Oscar Miranda, Héctor Gómez, Adrián Molina y José Paz. Por su parte, entre los Menores de 45 Caballeros, festejó el representante de Capitán Sarmiento, Luciano Correa, siendo escoltado por Lautaro Madrea, Iván Vera, Benjamín Piñero y Nicolás Rodríguez.

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En Máster D, el arrecifeño Néstor Varela se quedó con el primer lugar, aventajando a Adrián García (2°), Víctor Rottet (3°), David Vacari (4°) y Antonio Godoy (5°). Entre los Máster E, la victoria viajó para Lincoln de la mano de José Luis Constantino, quien relegó a Raúl Bracco, Juan Damico y los locales Juan Gilio y Juan Bianco.

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La competencia de Damas tuvo como vencedora a la nicoleña Magalí Velázquez, completando las principales ubicaciones María Laura Rozzi, Carla Grillo y Mayra Lara. En la categoría Peña, Genaro Martínez (Capilla del Monte) fue el ganador, seguido en el clasificador por Ramiro Cardona, Gustavo Sosa y Brian Selva.

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La acción de la Máster C consagró al nuevejuliense Martín Amantegui, superando a Darío Piñero, Marcos Pérez, José Tiberi y Pablo Drascovich. En la Máster A-B, la victoria quedó en la ciudad gracias a la destacada actuación del pergaminense Carlos “Tito” Anías; detrás, completando los cinco primeros, arribaron Diego Torres, Jonathan Rocha, Mauricio Mancillo y Alejandro Franco. Finalmente, en la prueba central de Elite, Elite 2, Sub 23 y Junior, tras el mencionado triunfo de Hugo Velázquez y las ubicaciones de Turano, Cianci y los hermanos Emiliano y Mauricio Trozzi, la sexta colocación del clasificador fue para Juan Venturino.

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