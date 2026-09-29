Sebastián Cianci ganó en El Panorámico y apunta al Gran Premio: “Estoy en 7 puntos, sé que puedo llegar a más"

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El ciclista pergaminense triunfó bajo un diluvio a dos semanas del Gran Premio Ciudad de Pergamino Copa Dulio Ferraris. En “Fuera de Página” de LA OPINION Play, repasó su victoria.

Sebastián Cianci volvió a festejar en casa. El ciclista pergaminense de 31 años se adjudicó la competencia principal (categorías Élite, Máster A, Sub 23 y Junior) que coronó la jornada ciclística del último domingo en el circuito El Panorámico, bajo la organización del Club Ciclistas Unidos Pergamino. A solo dos semanas del esperado Gran Premio Ciudad de Pergamino Copa Dulio Ferraris, "Seba" demostró que está en un muy buen nivel competitivo.

En diálogo con el programa Fuera de Página, de LA OPINION Play y FM 105.1, repasó los pormenores de un triunfo marcado por las inclemencias del clima. El pergaminense reconoció la dificultad del tradicional circuito: “A mí en Pergamino siempre me gustó correr, no es un lugar al que le esquivo. Hace como cuatro o cinco años que no ganaba en Pergamino. Parece una pavada, pero es difícil El Panorámico”.

LA ENTREVISTA COMPLETA A SEBASTIAN CIANCI

Estrategia bajo el agua y triunfo La lluvia fue la gran protagonista de la tarde del domingo, obligando a los corredores a adaptarse rápidamente y a la organización a recortar la prueba. “Se hizo una fuga rápido, a los 10 minutos de carrera, y empezó a llover bastante fuerte. Nos cantaron dos vueltas finales y definimos”, relató Cianci. La visibilidad era tan escasa que incluso tuvo que quitarse los lentes debido a la cantidad de agua.

En el sprint final, trabajó junto al colonense Román Giménez, su compañero de equipo. “En el sprint nos apretamos, él queda tapado, entonces yo decido 'primerear' y tratar de entrar primero en la curva. Entré a la par con (Hugo) Velázquez, que sé que es más rápido que yo, pero lo pude pasar”, detalló sobre la definición de la carrera.

De esta manera, Sebastián Cianci se quedó con el primer puesto. El podio de la prueba central se completó con Jonathan Córdoba, de Capitán Sarmiento, ocupando la segunda posición; el tercer lugar quedó en manos del nicoleño Hugo Velázquez; el cuarto puesto fue para otro competidor local, Juan Cintora, mientras que Matías Lara, oriundo de Chacabuco, cerró el Top 5.

Sebastián Cianci en el centro de la premiación junto a Juan Cíntora (4°), Jonathan Córdoba (2°), Hugo Velázquez (3°) y Matías Lara (5°). La mira en el Gran Premio Dulio Ferraris El triunfo llega en el momento justo: el domingo 11 de octubre, El Panorámico será sede del Gran Premio Ciudad de Pergamino Copa Dulio Ferraris, la cita más importante del año en el calendario local. Para Sebastián Cianci, las expectativas son altas. “Además de ser un gran premio, la carrera va a ser más larga y me gusta. En El Panorámico una carrera de más de dos horas siempre se hace dura y tenés que estar bien preparado”, anticipó. Lejos de preocuparse por las condiciones climáticas que obligaron a suspender otras pruebas en la región, va por más: “Por mí que llueva y haya viento, no tengo problema, yo me la banco”.

El crítico panorama del ciclismo nacional Más allá de los festejos, el deportista aprovechó el espacio para visibilizar la dura realidad estructural y económica que atraviesa el ciclismo en el país. A nivel local, lamentó las dificultades para sostener el equipo que representó a la ciudad en toda la región en la pasada temporada: “A nosotros siempre nos complicó lo económico. El equipo no está desarmado, pero la mayoría no se puede preparar para competir porque no es fácil viajar constantemente. El alojamiento, combustible y comida para ocho ciclistas no es fácil. Hoy la mayoría prioriza su situación personal”.

La situación no es distinta a la hora de representar a Argentina. El ciclista, que lleva más de 10 años integrando la selección argentina, fue contundente respecto al nulo respaldo institucional actual: “La selección no tiene apoyo, ya se vio en los recientes Juegos Suramericanos que los deportistas argentinos no tienen apoyo. Cerraron el ENARD, entonces los gastos los costeamos nosotros. Hay invitaciones como a la Vuelta a Panamá, pero los ciclistas no se pueden costear el viaje”. A esto se le suma la falta de programación a nivel país, con calendarios de competencias que se modifican y estiran permanentemente sin certezas para los protagonistas.

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Un presente de "7 puntos" A pesar de las adversidades del contexto, el 2026 le sonríe a Sebastián Cianci. Tras haber superado un linfoma de Hodgkin diagnosticado en 2023 —una dura batalla que lo obligó a bajarse de la bicicleta de forma temporal para someterse a quimioterapia—, hoy compite con otra mentalidad y valora las cosas con otra perspectiva.

Haciendo un balance personal de este año, se mostró muy satisfecho con su estado de forma: “Para mí es un año bueno en el que me volví a encontrar con sensaciones buenas. Pude hacer buenas carreras y me vino bien hacer todo el año que hice como un punto de partida nuevo”. Al ser consultado sobre qué puntaje le pondría a su presente de 1 a 10, no dudó: “Estaría en 7 puntos hoy. Me encuentro bien, sé que puedo llegar a más, sigo trabajando en eso”.