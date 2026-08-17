San Nicolás: Una juntada de Stunt reunirá a jovenes ciclista en la Costanera

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San Nicolás

El encuentro será el 12 de septiembre en el Muelle de la Costanera y convocará a jóvenes y aficionados para compartir trucos y experiencias.

Los aficionados al ciclismo tendrán una nueva propuesta en la ciudad de San Nicolás. El próximo 12 de septiembre, a partir de las 15:00, se realizará una Juntada Stunt en el Muelle de la Costanera. La convocatoria es abierta y busca reunir a practicantes y jóvenes interesados en compartir una tarde de trucos, amistad y pasión por las bicicletas.

Juntada Stunt en la Costanera de San Nicolás La actividad fue organizada como un espacio de encuentro para quienes practican Stunt y para aquellas personas que quieran acercarse a conocer esta modalidad sobre dos ruedas.

Bajo la consigna “Vení a compartir trucos, amigos y buena onda”, los organizadores invitan a los participantes a llevar sus bicicletas y sumarse a una jornada que tendrá como protagonistas las maniobras, el compañerismo y el intercambio entre aficionados.

Trucos, amistad y pasión por las bicicletas La propuesta pone el foco en valores como el respeto, la amistad y la pasión por el ciclismo. La intención es generar un ámbito donde los participantes puedan compartir sus habilidades, aprender de otros y disfrutar de una actividad que reúne a numerosos jóvenes.

“Traé tu bici y sumate” es otra de las consignas de la convocatoria, que apunta a ampliar la participación y generar un punto de encuentro para la comunidad vinculada al Stunt en San Nicolás.

Cuándo y dónde será el encuentro de Stunt Lugar: Muelle de la Costanera de San Nicolás.

Fecha: 12 de septiembre.

Horario: 15:00.

Actividad: Juntada Stunt.

La jornada se presenta como una oportunidad para compartir experiencias y disfrutar de la pasión por las bicicletas en uno de los espacios públicos más convocantes de la ciudad.