San Nicolás: Una juntada de Stunt reunirá a jovenes ciclista en la Costanera
El encuentro será el 12 de septiembre en el Muelle de la Costanera y convocará a jóvenes y aficionados para compartir trucos y experiencias.
Los aficionados al ciclismo tendrán una nueva propuesta en la ciudad de San Nicolás. El próximo 12 de septiembre, a partir de las 15:00, se realizará una Juntada Stunt en el Muelle de la Costanera. La convocatoria es abierta y busca reunir a practicantes y jóvenes interesados en compartir una tarde de trucos, amistad y pasión por las bicicletas.
Juntada Stunt en la Costanera de San Nicolás
La actividad fue organizada como un espacio de encuentro para quienes practican Stunt y para aquellas personas que quieran acercarse a conocer esta modalidad sobre dos ruedas.
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Bajo la consigna “Vení a compartir trucos, amigos y buena onda”, los organizadores invitan a los participantes a llevar sus bicicletas y sumarse a una jornada que tendrá como protagonistas las maniobras, el compañerismo y el intercambio entre aficionados.
Trucos, amistad y pasión por las bicicletas
La propuesta pone el foco en valores como el respeto, la amistad y la pasión por el ciclismo. La intención es generar un ámbito donde los participantes puedan compartir sus habilidades, aprender de otros y disfrutar de una actividad que reúne a numerosos jóvenes.
“Traé tu bici y sumate” es otra de las consignas de la convocatoria, que apunta a ampliar la participación y generar un punto de encuentro para la comunidad vinculada al Stunt en San Nicolás.
Cuándo y dónde será el encuentro de Stunt
Lugar: Muelle de la Costanera de San Nicolás.
Fecha: 12 de septiembre.
Horario: 15:00.
Actividad: Juntada Stunt.
La jornada se presenta como una oportunidad para compartir experiencias y disfrutar de la pasión por las bicicletas en uno de los espacios públicos más convocantes de la ciudad.
Quienes participen de las maniobras deberán hacerlo con responsabilidad, utilizando los elementos de protección correspondientes y respetando a otros ciclistas, peatones y personas que circulen por la Costanera.