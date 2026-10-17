Carina Valentini: "Esta medalla tiene mucho más mérito que la del Glaciar”

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La nadadora pergaminense repasó en “Fuera de Página” su consagración en el Abierto Argentino de Apnea 2026. Luego de ganar el oro en estática con una marca de 4m. 49s. en su debut, detalló su inusual entrenamiento con Muay Thai y su equipamiento casero.

Hay deportistas que parecen haber nacido para desafiar constantemente los límites de la lógica y la resistencia humana. En agosto de 2025, la pergaminense Carina Valentini se colgó una medalla de bronce en el Mundial de Natación en Aguas Gélidas disputado en el Glaciar Perito Moreno, nadando a temperaturas extremas de apenas dos grados. Un año después, su espíritu inquieto la llevó a cambiar el hielo por un desafío aún más asfixiante: la contención extrema de la respiración bajo el agua.

El fin de semana pasado, el natatorio del Parque Olímpico de la Ciudad de Buenos Aires fue testigo de una verdadera hazaña. En su primera incursión competitiva en el Abierto Argentino de Apnea 2026, y con apenas tres meses de entrenamiento específico, se quedó con el primer puesto y la medalla de oro en apnea estática, la disciplina más extrema y temida del buceo libre.

Pero detrás del oro y del registro de 4 minutos y 49 segundos, hay una historia de pura estrategia, dolor físico, superación y un control mental absoluto que la propia nadadora detalló minuciosamente durante su paso por los estudios de LA OPINION Play, al ser entrevistada en el programa “Fuera de Página”.

LA ENTREVISTA COMPLETA A CARINA VALENTINI

La estrategia y el orgullo La competencia de estática ofrecía a los atletas la posibilidad de realizar un intento el viernes y repetir la prueba el domingo. En su primera presentación, los nervios lógicos del debut le jugaron una mala pasada. "Estaba muy nerviosa, el corazón me latía a mil, no había dormido la noche anterior y no sabía bien cómo era el sistema del torneo. Logré 4m. 01s. Con eso me aseguraba el segundo puesto, pero me había quedado con ganas de más", relató.

Ese mismo viernes, una experimentada rival había registrado una marca de 4m. 30s. Confiada en su ventaja, la líder tomó una decisión que encendió el fuego competitivo de Valentini: "Ella se conformó con ese intento y dijo 'con esta marca gano, Carina no me va a pasar', y decidió no repetir la prueba el domingo. Yo dije, ahora que ya sé cómo es el sistema, lo intento de nuevo".

Sin la compañía de su entrenador, el rosarino José Enjuto (quien también estaba compitiendo), Carina se enfrentó el estricto protocolo internacional. "Te cantan el tiempo en inglés y cuando dicen 'official top' tenés exactamente 10 segundos para sumergirte, si no te descalifican. Fui sin mi coach, lo cual es dar mucha ventaja, pero me tocó un juez inglés que era un capo y me dio confianza", recordó.

Una batalla contra el propio cuerpo La apnea estática consiste en flotar boca abajo en el agua, completamente inmóvil, conteniendo la respiración hasta el límite del desmayo (conocido como black out). "Es la prueba reina porque no le gusta a nadie. Entran en juego las contracciones diafragmáticas, que es como el cuerpo saltando y pidiéndote aire a gritos", explicó con crudeza.

En los entrenamientos, Valentini toleraba hasta 20 contracciones antes de salir a la superficie. Pero el domingo pasado, decidió arriesgar su físico al máximo. "Las contracciones me empezaron a los dos minutos y pico. Yo por dentro insultaba, decía 'no puede ser tan rápido, no llego a nada'. Pero la luché y la luché. Llegué a aguantar 35 contracciones. Desde afuera, parece que te estás ahogando, que te estás muriendo".

El protocolo de seguridad en esos instantes es vital. Un buzo de rescate (el safety) la tocaba en el hombro cada 15 segundos. "Si a vos te tocan y no levantás un dedo para decir que estás consciente, te sacan del agua y te descalifican al instante". Carina aguantó hasta los 4 minutos y 49 segundos.

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Al emerger, debía cumplir con la homologación: sacarse las antiparras, quitarse la pinza de la nariz, hacer la señal de "OK" con la mano y decir claramente "I'm OK" (estoy bien). Tras 30 segundos de evaluación médica en superficie, recibió la tarjeta blanca de los jueces. El relator oficial del evento, atónito ante la resistencia de la pergaminense, no dudó en bautizarla en vivo como "Voluntad Carina Valentini".

Pesas con cinta aisladora y aletas prestadas El talento natural de Carina brilló aún más cuando participó de su segunda prueba: la apnea dinámica con bialetas, donde se debe recorrer la mayor distancia posible bajo el agua de forma horizontal sin salir a respirar. A pesar de las desventajas de equipamiento frente a rivales con años en el circuito, finalizó sexta recorriendo 100 metros.

"Pude haber estado en el podio largamente", reconoció Valentini, que compitió con unas aletas plásticas estándar, mientras sus rivales se impulsaban con costosas aletas de fibra de carbono. Pero lo más sorprendente fue el lastre que utilizó para evitar flotar. Ante las cámaras, Carina mostró un collar de peso fabricado artesanalmente: "Lo hicimos con una amiga. Le pusimos arandelas de ferretería y lo forramos con cinta aisladora para llegar a los dos kilos. Y el cinturón también tiene plomos caseros".

El Muay Thai como refugio de paz Prepararse para contener la respiración requiere una calma mental casi monacal, logrando bajar las pulsaciones al mínimo. Sin embargo, los métodos tradicionales no funcionaron para ella. "Descubrí que la meditación y el yoga no me relajaban, la cabeza me iba a mil. ¿Qué hice? Empecé Muay Thai (boxeo tailandés). Es un arte marcial durísimo de patadas y golpes, pero es lo único que me relaja mental y físicamente", confesó entre risas.

Esa capacidad de encontrar calma en el caos también la aplica en la pileta del Club Gimnasia y Esgrima de Pergamino, donde entrena martes y jueves por la mañana, rodeada del ruido habitual del natatorio. "No siempre se dan las condiciones ideales de silencio en la vida, entonces está bueno entrenar con la incomodidad, es un desafío mental".

A la hora de estar sumergida, lidiando con la falta de oxígeno, la clave es buscar lo que los apneístas llaman "el lugar feliz". Para Carina, ese refugio tiene nombre y temperatura: "Cuando ya no doy más, mi lugar feliz es pensar en el frío extremo del glaciar y en mi papá. Me hablo a mí misma bajo el agua y saco fuerzas de ahí".

El récord nacional en la mira El desgaste fisiológico de la apnea es brutal. "Sentís que te pasó un camión por arriba, como si hubieses nadado horas en aguas abiertas. Todo el cuerpo queda resentido", admitió. Sin embargo, al comparar este logro con su proeza en el sur argentino, Valentini es categórica: "Esta medalla tiene mucho más mérito para mí. La apnea es puro esfuerzo mental. Si te peleaste con tu hijo o tuviste un problema en el trabajo, te juega en contra bajo el agua. Superé un montón de cosas internas con esta medalla".

La pergaminense no se detiene y ya proyecta su futuro. Con apenas unos meses en la disciplina, quedó a solo 41 segundos del récord nacional femenino (5m. 30s.). "Mi meta es romper el récord argentino en el próximo torneo nacional", sentenció con seguridad.