Dos récords nacionales juveniles en postas y un podio en pecho para Helena Arbeleche

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En el Torneo 57º Aniversario de FENABA logró el tercer puesto en los 200 metros pecho e integró el equipo de SER Natación -encabezado por Agostina Hein- que batió dos récords argentinos juveniles en las postas 4x100 libres y combinados.

La nadadora pergaminense Helena Arbeleche, de 14 años y representante del equipo SER Natación, continúa sumando logros a su prometedora carrera deportiva. Su actuación en el Parque Olímpico de la Ciudad de Buenos Aires comenzó de gran manera en el marco del Torneo 57º Aniversario de FENABA (Federación de Natación de Buenos Aires), un certamen Open de pileta corta donde se midió contra varias de las máximas exponentes de la natación nacional.

En la primera jornada, disputada el jueves, logró el tercer puesto en los 200 metros pecho con una marca de 2m. 36s. 56/100, mejorando su propio registro. En esta prueba, la pergaminense enfrentó a la gran referente argentina del estilo en los últimos años, Macarena Ceballos, quien se quedó con el primer lugar (2m. 28s. 56/100). También el jueves “Hele” culminó sexta en los 200 metros combinados con 2m. 24s. 28/100 (bajando cinco segundos su mejor tiempo personal), en una carrera donde Agostina Hein, máxima exponente de la natación nacional, impuso un récord argentino absoluto y sudamericano con 2m. 08s. 70/100.

El broche de oro de esa jornada inicial llegó en la posta 4x100 libres. Arbeleche fue el tercer relevo del equipo de SER Natación —integrado también por Martina Monteavaro, Laila Chain y Agostina Hein— que se adjudicó el tercer puesto y rompió el récord argentino juvenil con un tiempo de 3m. 53s. 74/100. Cabe destacar que este certamen marcó el impactante regreso de Hein, de 18 años, a la competencia tras una cirugía de apendicitis que la había marginado de los Juegos Suramericanos, demostrando que su nivel se mantiene intacto.

El viernes, durante la segunda jornada de competencia, la joven de nuestra ciudad continuó con su notable rendimiento: obtuvo el cuarto puesto en los 50 metros pecho (34s. 41/100) y se colgó la medalla de plata en la posta 4x100 metros combinados. Con el mismo cuarteto de nadadoras de SER Natación, el equipo frenó el reloj en 4m. 15s. 14/100, estableciendo un nuevo récord nacional juvenil. Este sábado, Arbeleche cerrará su participación en el exigente torneo porteño disputando los 100 metros pecho, acumulando hasta el momento dos récords nacionales en postas y un podio individual.

Seguí leyendo Deportes Helena Arbeleche representará a Fannba en el Campeonato Paulista de Brasil

Helena Arbeleche junto a Martina Monteavaro, Agostina Hein y Laila Chain. El equipo de SER Natación celebró el récord argentino juvenil en la posta 4x100 metros libres. — SER NATACION Rumbo al Campeonato Paulista La sobresaliente actuación en Buenos Aires llega un par de semanas después de una gran noticia: Helena fue seleccionada para representar a la Federación de Aficionados de Natación del Norte de la Provincia de Buenos Aires (Fannba) en el Campeonato Paulista Infantil de Verano. Este certamen internacional tendrá lugar en Santo André, San Pablo, Brasil, desde el 6 hasta el 8 de noviembre próximo.

El torneo en territorio brasileño está reservado para competidores nacidos en 2012 (categoría Cadetes 1) y 2013 (Menores 2). La delegación de Fannba estará integrada por cuatro nadadoras, siendo Arbeleche la única exponente de Cadetes 1 (la lista se completa con Guadalupe Altamirano, Valentina Boari y Alma Ortega). Para la pergaminense, este viaje marcará su tercera experiencia competitiva fuera del país, consolidando un roce internacional que comenzó con la Copa España en Santiago de Chile en 2025 y continuó con el Speedo Sectionals de Florida, Estados Unidos, a mediados de este año.