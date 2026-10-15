Histórica participación pergaminense en los 15 años de la desafiante UTACCH

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Deportes

Más de medio centenar de atletas locales viajaron a Villa Yacanto para desafiar las Sierras Grandes en una de las competencias de montaña más duras de Sudamérica.

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15 de octubre de 2026 a las 02:17 p. m.

15 de octubre de 2026 a las 02:17 p. m.

Con la inmensidad de las Sierras Grandes como telón de fondo, se llevó a cabo del 9 al 12 de octubre la edición 2026 de la Ultra Trail Amanecer Comechingón (UTACCH), evento que celebró sus 15 años de historia en Villa Yacanto, Córdoba. Considerada una de las ultramaratones más antiguas del país y una de las más duras de Sudamérica, la competencia invitó a los corredores a cruzar el imponente cordón montañoso, teniendo como máximo espectador al Cerro Champaquí, la cumbre más alta de la provincia con 2.884 msnm.

Pergamino no fue un actor de reparto en esta gran fiesta del trail running que tuvo más de 4.000 participantes. Más de 50 atletas locales, representantes de distintos grupos de entrenamiento (Team Foster, Ramiro Cabrera Coach, Krakovia, Hernán García Running Team, Trail Running Pergamino, entre otros) y gimnasios de la ciudad, viajaron para desafiar a la montaña. Entre la nutrida delegación, sobresalieron las actuaciones de Dalma Monzón, quien logró el séptimo puesto en la general femenina de los 55K; Luciano Dragi, que se quedó con la 17° ubicación en la general de los competitivos 26K; María Emilia Beyrne, 18° en la general femenina de los 75K; y Josefina Longo, quien alcanzó el 24° lugar en la general femenina de los 15K.

A continuación, el detalle de todos los pergaminenses que cruzaron la meta, ordenados por las distancias que afrontaron, de mayor a menor exigencia:

100 Millas: La reina de las distancias. Una prueba súper exigente, destacada como una de las más duras del mundo en su tipo, que desafía a cruzar las Sierras Grandes y hacer cumbre en el Champaquí. Daniel Tassarolo debió abandonar por problemas estomacales y un fuerte esguince de tobillo.

100K: Otra prueba extrema de semi-autosuficiencia que requirió máximo respeto, haciendo cumbre en el Champaquí y el rústico Cerro Overo. Leandro Regueira: 78° en la general y 28° en M40 a 49 (22h. 39m. 03s).

75K: Distancia para verdaderos ultratraileros, con cumbres en el Cerro Puntudo y el salvaje y desconocido Cerro La Cumbre.

María Emilia Beyrne: 18° en la general y 7° en F30 a 39 (13h. 01m. 57s).

Marcos Bardón: 27° en la general y 9° en M40 a 49 (11h. 56m. 58s).

55K: El primer escalón de las ultra distancias de semi-autosuficiencia, exigente y desafiante, con paso por el Cerro Puntudo.

Mauricio Mesonero: 32° en la general y 11° en M40 a 49 (7h. 25m. 43s).

Jonatan Camarasa: 38° en la general y 17° en M40 a 49 (7h. 31m. 47s).

Dalma Monzón: 7° en la general y 5° en F30 a 39 (7h. 48m. 35s).

Juan Ignacio Burlet: 84° en la general y 22° en M30 a 39 (8h. 06m. 53s).

Ariel Ramos: 94° en la general y 34° en M30 a 39 (8h. 22m. 55s).

Francisco Ollua: 111° en la general y 54° en M40 a 49 (8h. 31m. 54s).

Gonzalo Daprá: 163° en la general y 63° en M30 a 39 (9h. 00m. 50s).

Noelia Paz: 60° en la general y 33° en F40 a 49 (10h. 04m. 48s).

38K: Un recorrido desafiante y el paso previo para la clásica distancia del maratón de montaña.

Fernando De Pedro: 62° en la general y 13° en M40 a 49 (4h. 57m. 03)

Diego Capriotti: 94° en la general y 25° en M40 a 49 (5h. 14m. 56s).

José “Pichi” Longo: 127° en la general y 14° en M50 a 59 (5h. 26m. 20s).

Milagros Moya: 50° en la general y 3° en F50 a 59 (5h. 33m. 52s).

Belén Rubio: 68° en la general y 15° en F40 a 49 (5h. 43m. 17s).

Valeria Morales: 87° en la general y 22° en F40 a 49 (5h. 58m. 18s).

Lilia Cuzcano: 129° en la general y 59° en F30 a 39 (6h. 16m. 55s).

Gabriel Carini: 261° en la general y 88° en M40 a 49 (6h. 20m. 44s).

Julieta Mercado: 141° en la general y 43° en F40 a 49 (6h. 21m. 51s).

Luisina Bertola: 140° en la general y 65° en F30 a 39 (6h. 21m. 51s).

Anahí Cola: 148° en la general y 16° en F50 a 59 (6h. 28m. 55s).

Nazareth Morales: 159° en la general y 76° en F30 a 39 (6h. 34m. 48s).

Magdalena Seta: 170° en la general y 80° en F30 a 39 (6h. 39m. 17s).

Romina Farías: 171° en la general y 55° en F40 a 49 (6h. 39m. 18s).

Lucio Miguel: 299° en la general y 119° en M30 a 39 (6h. 43m. 49s).

Daiana Holcauzas Brun: 177° en la general y 59° en F40 a 49 (6h. 41m. 57s).

26K: Un circuito competitivo, rápido y entretenido que albergó a la mayor cantidad de representantes de nuestra ciudad.

Luciano Dragi: 17° en la general y 8° en M30 a 39 (2h. 34m. 11s).

Ezequiel Estevez: 60° en la general y 29° en M30 a 39 (3h. 08m. 25s).

José Luis Monasterio: 73° en la general y 34° en M30 a 39 (3h. 15m. 48s).

Matías Brucezzi: 77° en la general y 38° en M30 a 39 (3h. 16m. 35s).

Santiago Drivet: 144° en la general y 69° en M30 a 39 (3h. 39m. 21s).

Valentina Gomiero: 49° en la general y 7° en F20 a 29 (3h. 39m. 37s).

Mauro Gómez: 162° en la general y 76° en M30 a 39 (3h. 45m. 20s).

Patricio Maraviglia: 175° en la general y 41° en M40 a 49 (3h. 47m. 57s).

Leandro Van Dick: 182° en la general y 84° en M30 a 39 (3h. 49m. 15s).

Julieta Benestante: 134° en la general y 62° en F30 a 39 (4h. 03m. 36s).

Luciano Alderete: 250° en la general y 110° en M30 a 39 (4h. 03m. 40s).

Fernando Gallo: 266° en la general y 26° en M50 a 59 (4h. 07m. 01s).

Laura Remero: 169° en la general y 57° en F40 a 49 (4h. 12m. 41s).

Lucas Bianco: 312° en la general y 100° en M40 a 49 (4h. 18m. 15s).

Mariano Colombero: 324° en la general y 130° en M30 a 39 (4h. 20m. 39s).

Lucas Nieto: 326° en la general y 132° en M30 a 39 (4h. 20m. 52s).

Eliana Cauda: 213° en la general y 96° en F30 a 39 (4h. 21m. 19s).

Sebastián Torrandell: 348° en la general y 38° en M50 a 59 (4h. 27m. 30s).

Leticia Klatt: 270° en la general y 91° en F40 a 49 (4h. 32m. 14s).

Emilia Garasa: 287° en la general y 97° en F40 a 49 (4h. 33m. 50s).

Ariel Franetovich: 379° en la general y 124° en M40 a 49 (4h. 34m. 12s).

Alejandra Miri: 310° en la general y 3° en F60 y más (4h. 37m. 00s).

Augusto Annechini: 415° en la general y 158° en M30 a 39 (4h. 44m. 19s).

Paula Garasa: 364° en la general y 126° en F40 a 49 (4h. 45m. 46s).

Gisela Alvarez: 369° en la general y 129° en F40 a 49 (4h. 45m. 58s).

Daniela Araldi: 461° en la general y 170° en F30 a 39 (5h. 06m. 14s).

Tania Barrientos: 492° en la general y 185° en F30 a 39 (5h. 12m. 17s).

15K: El trazado inicial diseñado especialmente para incentivar la incorporación de nuevos atletas al mundo del trail.

Santiago Rosales: 47° en la general y 16° en M30 a 39 (1h. 31m. 51s).

Josefina Longo: 24° en la general femenina y 12° en F30 a 39 (1h. 38m. 33s).