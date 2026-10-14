El Maestro Damián Rappa visitó Pergamino para celebrar el tercer aniversario de la UPAAC

Deportes

En un fin de semana a puro ajedrez, el Maestro FIDE brindó capacitaciones tácticas y estratégicas para jugadores locales, consolidando el compromiso de la institución con el desarrollo del deporte en la ciudad.

En el marco de su tercer aniversario, la Unión Pergaminense de Ajedrez Asociación Civil (UPAAC) llevó a cabo un fin de semana de intensa actividad formativa que tuvo como protagonista excluyente al Maestro FIDE Damián Rappa. Durante dos jornadas, los aficionados y jugadores de la ciudad pudieron acceder de manera libre y gratuita a herramientas fundamentales para el perfeccionamiento de su juego.

Las actividades se inauguraron el sábado en la Escuela de Bellas Artes, donde Rappa dictó un curso enfocado en los finales de partidas. Esta primera convocatoria contó con una notable asistencia de público, permitiendo a los participantes incorporar conceptos técnicos sobre una de las fases más críticas y definitorias del juego de los trebejos.

El cronograma continuó el domingo en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Parque Municipal. Allí, la propuesta giró en torno a una clase magistral sobre la preparación psicológica y estratégica previa a una partida. Rappa expuso las diferentes tácticas que un ajedrecista debe considerar según la fuerza de su adversario, trazando distinciones clave a la hora de enfrentar a rivales de ranking inferior, superior o similar. La exposición brindó a los jugadores, tanto amateurs como experimentados, un marco teórico para planificar los encuentros y adaptar su juego a las circunstancias del torneo.

Más allá del rigor técnico, el evento se destacó por su espíritu de camaradería. Rappa se mostró cercano y predispuesto a responder las inquietudes de los presentes en todo momento. La visita culminó con un almuerzo de confraternidad junto al Maestro, generando un espacio de diálogo distendido para el intercambio de experiencias.

Seguí leyendo Pergamino Pergamino refuerza la tolerancia cero para quienes circulen en moto sin casco