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Una banda de Arrecifes llevará el rock nacional a Texas BBQ

La banda arrecifeña se presentará este sábado 7 de noviembre en Texas BBQ, con un espectáculo en vivo y entrada gratuita.

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05 de noviembre de 2026 a las 10:34 a. m.
Este sábado 7 de noviembre, el restaurante Texas BBQ ofrece otra noche de su exclusiva gastronomía texana, acompañada por buena música en vivo, en Capitán Sarmiento.
Foto: unoarrecifes.com

La música de Arrecifes tendrá su lugar este sábado en Capitán Sarmiento, donde la banda Calle Roca será protagonista de una nueva propuesta de Texas BBQ. El restaurante combinará su reconocida gastronomía texana, con carnes ahumadas, y una noche de rock en vivo para recibir a vecinos y visitantes de toda la región.

Calle Roca y los clásicos del rock nacional

La presentación estará a cargo de Calle Roca, una banda emergente de Arrecifes que propone un repertorio integrado por canciones de reconocidos referentes del rock nacional, como Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Los Piojos, La Vela Puerca, Callejeros y Ciro y Los Persas, entre otros.

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La formación está integrada por Vito Cozza, Dante Delgado, Lauti Muzzioli, Lautaro Garay y Juan Ramos. Los jóvenes músicos representan la escena local y tendrán la oportunidad de compartir su propuesta artística con el público de Capitán Sarmiento y localidades cercanas.

Una noche de gastronomía texana y música en vivo

La propuesta de Texas BBQ para este sábado 7 de noviembre combinará su especialidad gastronómica con un espectáculo musical en directo. El establecimiento se caracteriza por ofrecer carnes ahumadas y una experiencia inspirada en los tradicionales restaurantes de barbacoa de Texas, Estados Unidos.

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Uno de los aspectos destacados de la convocatoria es que no se cobrará entrada ni derecho de espectáculo. De esta manera, quienes se acerquen podrán disfrutar de la presentación de Calle Roca mientras degustan las distintas opciones gastronómicas del restaurante.

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Dónde queda Texas BBQ en Capitán Sarmiento

Texas BBQ se encuentra ubicado en 29 de Junio 998, en el ingreso a Capitán Sarmiento desde la autopista 8, frente a la estación de servicio Shell.

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El espacio se presenta como una propuesta gastronómica diferente dentro de la oferta de la ciudad, con una ambientación que recrea el estilo de los restaurantes texanos y una carta centrada en carnes ahumadas.

Con esta iniciativa, Texas BBQ suma música en vivo a su propuesta y genera un espacio para que artistas de la región puedan mostrar su trabajo ante nuevos públicos.

MúsicaCapitán SarmientoArrecifesRock
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